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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prie Latvijos sienos su Rusija – Baltijos gynybos linija

2026-11-10 07:51 / šaltinis: ELTA
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2026-11-10 07:51
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Prie Latvijos rytinės sienos su Rusija toliau įrengiama Baltijos gynybos linija. Šie įtvirtinimai skirti galimam priešo karinės technikos judėjimui apsunkinti. Juos sudaro prieštankiniai grioviai ir betoninės kliūtys, vadinamos drakono dantimis.

Latvijos pasienis

Prie Latvijos rytinės sienos su Rusija toliau įrengiama Baltijos gynybos linija. Šie įtvirtinimai skirti galimam priešo karinės technikos judėjimui apsunkinti. Juos sudaro prieštankiniai grioviai ir betoninės kliūtys, vadinamos drakono dantimis.

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Iš viso planuojama iškasti 89 km prieštankinių griovių. Kol kas įrengtas 4 km ilgio sienos ruožas, pranešė Latvijos visuomeninis transliuotojas.

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Latvijos televizijos duomenimis, pirmuosius 27 km sienos įtvirtinimų planuojama užbaigti iki kito pavasario.

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Prie sienos trimis eilėmis statomos masyvios betoninės kliūtys, vadinamos drakono dantimis. Kiekviena jų sveria 1,5 tonos ir yra šiek tiek aukštesnė nei metro. Vėliau šalia jų bus kasamas prieštankinis griovys.

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Balvų savivaldybės pasienio ruože Nacionalinės gvardijos kariai baigia įrengti gynybinę infrastruktūrą. Čia jau iškasti daugiau kaip 5 metrų pločio prieštankiniai grioviai. Drakono dantys bus įrengti vėliau.

Įtvirtinimai bus įrengti palei visą Latvijos sieną su Rusija ir Baltarusija

Pranešime sakoma, kad įtvirtinimai nebus įrengiami palei visą Latvijos sieną su Rusija ir Baltarusija, ilgesnę nei 450 kilometrų. Kai kur apsaugą užtikrina natūralios kliūtys: pelkės, ežerai ir tankūs miškai. Dirbtiniai įtvirtinimai statomi tose vietose, kur sunkiajai karinei technikai būtų lengviausia judėti pirmyn.

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„Šios kliūtys išdėstytos tokiu atstumu, kad priešas negalėtų jų įveikti savo transporto priemonėmis. Tarpai tarp jų skirti keliems drakono dantims sujungti, kad priešas negalėtų jų ištraukti po vieną“, – paaiškino Nacionalinės gvardijos 2-osios Vidžemės brigados inžinerijos kuopos štabo seržantas Edgaras Briedis.

Pasak jo, derinant skirtingų rūšių inžinerines kliūtis priešas bus priverstas naudoti įvairią karinę techniką joms įveikti.

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„Pavyzdžiui, norint įveikti prieštankinį griovį, jį reikia užpilti arba naudoti karinius tiltus. O norint pašalinti drakono dantis, reikia kitokių sistemų“, – pridūrė karo inžinierius.

Iki šiol rytinėje Latvijos sienoje iškasti 4 km prieštankinių griovių ir įrengti 5 km drakono dantų kliūčių. Nacionalinė gvardija teigia, kad oro sąlygos darbų nesustabdys ir jie bus tęsiami net žiemą.

Pirmieji gynybiniai įtvirtinimai jau matomi vietovėje, tačiau diduma  statybos darbų dar laukia. Pranešama, kad iki 2029 m. sienos įtvirtinimams iš viso skirta 303 mln. eurų. Šios lėšos bus naudojamos ne tik grioviams kasti ir drakono dantims įrengti, bet ir kitoms gynybos sistemoms kurti.

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