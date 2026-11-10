Naujausia žinia dėl infliacijos Lietuvoje

Vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 5,1 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Spalį mėnesio infliacija fiksuota antrą mėnesį iš eilės.
Pasak pranešimo, daugiausia tam įtakos turėjo buityje naudojamų valymo ir priežiūros priemonių, kitų asmeninių transporto priemonių degalų, šviežių ar atšaldytų vaisinių daržovių, kitų švietimo paslaugų, moterų ir mergaičių drabužių, benzino kainų padidėjimas bei atostogų išvykų, šilumos energijos, viešbučių, motelių, užeigos namų ir panašių apgyvendinimo paslaugų, keleivių vežimo traukiniais, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių kainų sumažėjimas.
Spalį, palyginti su rugsėju, rekreacijos, sporto ir kultūros prekių ir paslaugų kainų mažėjimą 2,5 proc. lėmė atostogų išvykų (9,8 proc.), gaminių, skirtų gyvūnams augintiniams ir kitiems namų ūkio gyvūnams (3,5 proc.), kino teatrų, teatrų ir koncertų vietų teikiamų paslaugų (2,1 proc.) kainų sumažėjimas.
Tačiau padidėjo raštinės reikmenų ir piešimo medžiagų (6,4 proc.), veterinarijos ir kitų paslaugų gyvūnams augintiniams (2,5 proc.), sporto paslaugų (1,9 proc.) kainos.
Aprangos ir avalynės kainos padidėjo 3,1 proc., o transporto prekių ir paslaugų kainos – 0,9 proc. Daugiausia įtakos turėjo kitų asmeninių transporto priemonių degalų (9,3 proc.), keleivių vežimo taksi paslaugų (6,8 proc.), padangų (3 proc.) kainų padidėjimas.
Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros prekių ir paslaugos pabrango 2,4 proc., maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos padidėjo 0,2 proc.