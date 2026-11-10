Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujausia žinia dėl infliacijos Lietuvoje

2026-11-10 09:13 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 09:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Metinė infliacija Lietuvoje spalį, palyginti su 2025 metų spaliu, siekė 6,7 proc., o mėnesio – spalį, palyginti su rugsėju – 0,2 procento.

Lietuvos bankas blogina prognozes: infliacija šalyje gali šoktelėti iki 6 procentų (tv3.lt koliažas)

Metinė infliacija Lietuvoje spalį, palyginti su 2025 metų spaliu, siekė 6,7 proc., o mėnesio – spalį, palyginti su rugsėju – 0,2 procento.

REKLAMA
0

Vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 5,1 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Spalį mėnesio infliacija fiksuota antrą mėnesį iš eilės.

Pasak pranešimo, daugiausia tam įtakos turėjo buityje naudojamų valymo ir priežiūros priemonių, kitų asmeninių transporto priemonių degalų, šviežių ar atšaldytų vaisinių daržovių, kitų švietimo paslaugų, moterų ir mergaičių drabužių, benzino kainų padidėjimas bei atostogų išvykų, šilumos energijos, viešbučių, motelių, užeigos namų ir panašių apgyvendinimo paslaugų, keleivių vežimo traukiniais, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių kainų sumažėjimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalį, palyginti su rugsėju, rekreacijos, sporto ir kultūros prekių ir paslaugų kainų mažėjimą 2,5 proc. lėmė atostogų išvykų (9,8 proc.), gaminių, skirtų gyvūnams augintiniams ir kitiems namų ūkio gyvūnams (3,5 proc.), kino teatrų, teatrų ir koncertų vietų teikiamų paslaugų (2,1 proc.) kainų sumažėjimas.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau padidėjo raštinės reikmenų ir piešimo medžiagų (6,4 proc.), veterinarijos ir kitų paslaugų gyvūnams augintiniams (2,5 proc.), sporto paslaugų (1,9 proc.) kainos.

REKLAMA

Aprangos ir avalynės kainos padidėjo 3,1 proc., o transporto prekių ir paslaugų kainos – 0,9 proc. Daugiausia įtakos turėjo kitų asmeninių transporto priemonių degalų (9,3 proc.), keleivių vežimo taksi paslaugų (6,8 proc.), padangų (3 proc.) kainų padidėjimas.

Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros prekių ir paslaugos pabrango 2,4 proc., maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos padidėjo 0,2 proc.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų