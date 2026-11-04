Kainų augimas daugiausia siejamas su karu Artimuosiuose Rytuose, kuris lėmė staigų energijos kainų šuolį.
Palyginimui, rugsėjį metinė infliacija siekė 3,8 proc. Infliacija euro zonoje vis dar gerokai viršija Europos Centrinio Banko nustatytą 2 proc. tikslą.
Ekonomistai laukia dar vieno palūkanų didinimo
Spalio rodiklis atitiko „Bloomberg“ apklaustų ekonomistų prognozes. Jie dabar mano, kad ECB šiemet dar kartą padidins palūkanų normas.
„Susirūpinimas dėl aukšto infliacijos lygio, regis, paskatins ECB gruodį vėl padidinti palūkanų normas, tačiau manome, kad tai bus griežtinimo ciklo pabaiga“, – sakė „Capital Economics“ analitikas Jack Allen-Reynolds.
ECB praėjusią savaitę nepakeitė savo palūkanų normų, tačiau paliko atviras duris dar vienam jų didinimui gruodį.
Paskutinį kartą infliacija euro zonoje 4 proc. ribą viršijo 2023-iųjų rugsėjį, kai siekė 4,3 proc.
Sparčiausiai brango energija
Energijos kainų augimas spalį paspartėjo iki 20,8 proc., palyginti su 18,9 proc. ankstesnį mėnesį, pranešė Eurostatas.
Bazinė infliacija, į kurią neįtraukiamos svyruojančios energijos ir maisto kainos, praėjusį mėnesį išliko stabili ir siekė 2,5 proc. Tuo metu maisto produktų ir gėrimų infliacija paspartėjo nuo 1,3 proc. rugsėjį iki 1,6 proc. spalį.
J. Allen-Reynolds teigė, kad netiesioginis didesnių energijos kainų poveikis maisto kainoms ir bazinei infliacijai išliko „labai nedidelis“. Vis dėlto jis pridūrė: „Manome, kad didesnių energijos kainų poveikis maisto ir bazinei infliacijai ateinančiais mėnesiais bus pastebimesnis.“