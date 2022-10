LAT atsisakė atnaujinti Kučinsko bylinėjimąsi dėl skolos „Alfa Bank“

„Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė jame nurodytas materialiosios ir proceso teisės normas ir kad šie pažeidimai galėjo turėti įtakos neteisėtai teismo nutarčiai priimti“, – rašoma LAT nutartyje.

V. Kučinskas bandė įrodyti, kad Apeliacinio teismo liepą dar kartą patvirtintas Londono arbitražinio teismo 2018 metų vasarį priimtas sprendimas, jog jis „Alfa Bank“ su palūkanomis skolingas per 23 mln. eurų, prieštarauja Niujorko konvencijai, be to, „Alfa Bank“ dėl karo Ukrainoje yra pritaikytos tarptautinės sankcijos.

„Naujai paaiškėjusios aplinkybės apie Rusijos Federacijos pradėtus karinius veiksmus prieš Ukrainą bei tarptautinių sankcijų pritaikymą „Alfa Bank“ neabejotinai įrodo banko vykdomą neteisėtą, reideristinę (svetimo verslo užgrobimo) politiką“, – LAT argumentavo V. Kučinskas.

Pastaraisiais metais kreditoriai iš V. Kučinsko bando prisiteisti dešimtis milijonų eurų. Negalutiniais skaičiavimais, verslininkas daugiausiai skolingas „Alfa Bank“ – 38,6 mln. eurų, beveik 10 mln. eurų – Rusijos „Sberbank“, visi jo įsiskolinimai kreditoriams siekia apie 61,8 mln. eurų.

Bankroto bylos jau iškeltos V. Kučinsko valdytoms „Arvi“ grupės įmonėms: „Arvi kalakutai“, „Rietavo veterinarinė sanitarija“, „Marijampolės pašarai“, tačiau pačiam V. Kučinskui teismai neleido paskelbti asmeninio bankroto.