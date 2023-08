Kuras beveik 2 eurai, o degalinėms – nauja prievolė: pokyčių sulauks ir Lietuvos vairuotojai?

Italijoje nuo rugpjūčio 1 d. degalinių tinklai privalo pateikti informaciją ne tik apie savo kuro kainų pasiūlymus, bet informuoti visus vairuotojus ir apie tuo metu regione ar nacionaliniu mastu esančias vidutines kuro kainas.

Štai degalinėse, kurios yra arti greiteklių, turės būti skelbiama apie vidutines kuro kainas šalies mastu, tuo metu kitose – regiono mastu.

Šiuo metu Italijoje kainos už kurą ir toliau išlieka aukštomos – vidutinė benzino kaina priartėjo beveik prie 2 eurų, o dyzelino – 1,80 euro.

Portalas „Italy 24 Press News“ rašo, kad naujuoju įstatymu siekiama ne tik didinti konkurenciją, siekti išvengti galimų kainų spekuliaciją, bet taip pat ir atpiginti kurą.

Teigiama, kad dabar, įsigaliojus naujiems pakeitimams, šalies vyriausybė stebės kuro kainą kasdien, o ne kas savaitę. Tuo metu duomenys taip pat bus publikuojami internetinėje svetainėje, kur kiekvienas vairuotojas galės įvertinti kuro kainų skirtumus.

Įstatyme taip pat yra numatyta, kad tiems degalinių tinklams, kurie nesilaikys nustatyto reikalavimo, gali grėsti bauda nuo 200 eurų iki 2 tūkst. eurų arba netgi veiklos suspendavimas.

Paaiškino, kaip yra Lietuvoje

Naujienų portalui tv3.lt Energetikos ministerijos atstovai pakomentavo, kad Lietuvos energetikos agentūra (LEA) nuolat fiksuoja ir skelbia informaciją apie degalų kainas, taip pat reguliariai rengia apžvalgas.

Tuo metu LAE atstovė taip pat patikslino, kad informaciją apie vidutines degalų kainas yra viešinama kas savaitę, agentūra kaupia bei skelbia informaciją, reikalingą šalyje naudojamų alternatyvių degalų (elektra, gamtinės dujos) ir vidaus degimo variklių degalų (95 markės benzino, dyzelino) kainoms palyginti – nuvažiuojant 100 km patiriamas vidutines išlaidas degalams ir informaciją apie jų apskaičiavimą.

Tad ministerijos atstovai neužsimena, kad Lietuvos degalinėse gali būti tokių pat pokyčių kaip ir Italijoje.

Neaiškumų daugiau nei naudos?

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas, vertindamas Italijos priimtą sprendimą, sako, kad idėja įdomi, tačiau nežinia, ar tai iš tiesų sukurtų apčiuopiamą naudą patiems vartotojams.

„Vairuotojai ir taip žino, kuriose degalinėse degalai yra dažniausiai brangesni, o kuriose – pigesni. Be to, skirtingi degalinių tinklai turi įvairias nuolaidų programas klientams, tad kaip tai būtų vertinama?

Suprantu, kad tokiu veiksmu norima „gėdinti“ aukštesnes negu vidurkis kainą pateikiančias degalines, bet galbūt tai yra vartotojų pasirinkimas, kodėl jie tose degalinėse pila degalus, o galbūt taip pačių degalinių noras save pozicionuoti kaip brangesnį tinklą“, – kalbėjo ekonomistas.

Pasak T. Povilausko, vertėtų neužmiršti ir to, kad jeigu šalies Vyriausybė šiuo atveju griebtųsi papildomų veiksmų ir bandytų mažinti kuro kainų skirtumą tarp vidurkio bei brangiausių tinklų, tokiu atveju mažiausias kainas siūlantieji galėtų tuo pasinaudoti ir galiausiai netgi pabranginti degalus.

„Juk kam pardavinėti degalus ženkliai žemiau rinkos vidurkio, jeigu užtektų būti šiek tiek žemiau vidurkio. Tad tas kainos vidurkis iš esmės liktų toks pats, tik skirtumai tarp siūlomų kainų trauktųsi“, – pastebėjo ekonomistas.

Kuras brangsta, o tam yra priežasčių

LEA duomenimis, 2023 m. liepos 24–31 d. benzino vidutinės kainos didėjo visose lyginamose valstybėse: Estijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje atitinkamai nuo 1,2 iki 3,1 proc., o dyzelino vidutinės kainos taip pat didėjo visose lyginamose valstybėse (1,3–4,3 proc.).

Vairuotojai, stebėdami kuro kainas degalinių švieslentėse, tikrai galėjo įsitikinti, kad jos tapo didesnės nei, pavyzdžiui, birželio mėnesio pabaigoje ar liepos pradžioje, kai, pavyzdžiui, dyzelino kaina kai kuriose dagalinėse siekė mažiau kaip 1,30 euro už litrą.

Ekonomistas T. Povilauskas įvardijo pagrindines priežastis, kodėl šiuo metu degalinių tinklai pradėjo siūlyti kiek didesnes kainas už kurą.

„Degalų kainos degalinėse ūgtelėjo, nes didėjo didmeninės degalų kainos Europoje. O jas lėmė ir padidėjusi žaliavinės naftos kaina. Pavyzdžiui, „Brent“ nafta per mėnesį pabrango 10 procentų iki beveik 85 JAV dolerių už barelį.

Naftos brangimą lemia pasiūlos veiksniai – organizacijos OPEC+ naftos pasiūlos ribojimas. Atsiminkite, kad nuo liepos Saudo Arabija viena nusprendė 1 mln. barelių per dieną dar sumažinti naftos gavybą tam, kad sustabdytų naftos kainos kritimą. Ir tas jai pavyko. Be to, pastarųjų savaičių duomenys rodo, kad ir Rusijos naftos eksportas sumažėjo“, – kalbėjo T. Povilauskas.

SEB atstovai prognozuoja, kad kad šių metų III ketv. žaliavinės „Brent“ naftos kainos vidurkis sieks 80 JAV už barelį, kai IV ketv. 85 JAV dolerius už barelį. Tačiau tokia kaina vis vien būtų mažesnė negu buvo prieš metus.

LEA atstovai skelbia, kad „Brent“ naftos kaina siekė 83,6 JAV dolerio už barelį (tai 5,2 proc. daugiau už ankstesnės savaitės vidutinę kainą), „Urals“ naftos kaina siekė 68,3 JAV dolerio už barelį (tai 7,1 proc. daugiau už ankstesnės savaitės vidutinę kainą).

Baltijos šalyse pigiausi degalai ir toliau išliko Lietuvoje. Benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,52 euro už litrą) ir toliau yra didesnė už dyzelino vidutinę kainą (1,42 euro už litrą), tačiau šis skirtumas yra mažiausias nuo 2023 m. balandžio mėn. pradžios.

Vidutinės degalų kainos šiuo metu visose lyginamose valstybėse yra 3,1–22 proc. (0,05 – 0,40 euro už litrą) mažesnės už prieš metus (prieš 12 mėn.) buvusią kainą, išskyrus Vokietiją, kur benzinas yra 1,8 proc. (0,03 euro už litrą) brangesnis. Per šį laikotarpį degalų vidutinė kaina daugiausiai sumažėjo Lietuvoje: benzinas atpigo 17 proc. (0,31 euro už litrą), dyzelinas – 22 proc. (0,40 euro už litrą).