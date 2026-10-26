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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kultūros ministerija paskelbė naują Nacionalinės filharmonijos vadovo konkursą

2026-10-26 14:19 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 14:19
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Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjusiai Dainai Smolskutei atsisakius šių pareigų, Kultūros ministerija paskelbė naują atranką vadovauti šiai įstaigai, pirmadienį pranešė ministerija.

Kultūros ministerija paskelbė naują Nacionalinės filharmonijos vadovo konkursą (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)

Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjusiai Dainai Smolskutei atsisakius šių pareigų, Kultūros ministerija paskelbė naują atranką vadovauti šiai įstaigai, pirmadienį pranešė ministerija.

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Lietuvos nacionalinė filharmonija užima išskirtinę vietą šalies kultūros gyvenime ir reikšmingai prisideda prie Lietuvos muzikinės kultūros puoselėjimo bei plėtros. Tikimės, kad konkursą laimėjęs vadovas užtikrins aukštą įstaigos veiklos ir vadybos kokybę, sudarys sąlygas tolesniam meniniam augimui ir nuosekliai plėtos profesionaliosios muzikos sklaidą“, – sakė kultūros ministras Lukas Alsys.

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Anot jo, filharmonijai reikalingas plačią viziją turintis lyderis, gebantis telkti partnerius Lietuvoje ir užsienyje, sudaryti palankias sąlygas naujų muzikos kūrinių atsiradimui ir didinti profesionaliosios muzikos prieinamumą visoje šalyje, ypatingą dėmesį skiriant jaunajai auditorijai.

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„Vadovavimas šiai įstaigai – galimybė įgyvendinti ambicingas iniciatyvas, turinčias ilgalaikę reikšmę Lietuvos kultūrai, ir bendradarbiauti su iškiliais Lietuvos bei pasaulio muzikos kūrėjais“, – pabrėžė ministras.

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Pretendentų dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki gruodžio 4 dienos.

Kaip rašė BNS, D. Smolskutė spalio pradžioje pranešė, kad nepaisant to, kad laimėjo konkursą, nesiims vadovauti Nacionalinei filharmonijai. Ji nurodė, kad konkurso laimėjimo metu neatitiko įstaigos vadovui keliamų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

Naujienų portalas LRT skelbė, kad 2024 metų gruodį Vilniuje D. Smolskutės vairuojamas BMW kliudė stovintį automobilį „Ford“. Avarijos kaltininkei nustatytas 1,95 promilės girtumas.

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Ji tikino prisiimanti atsakomybę už tai, kad prieš dalyvaudama konkurse iki galo neįvertino visų teisinių aplinkybių.

Šiuo metu D. Smolskutė vadovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno vadybos skyriui, dėsto meno vadybos disciplinas, vadovauja tarptautiniams projektams, yra Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės ekspertė.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo kadencija trunka penkerius metus. Nuo 2006 metų įstaigai vadovauja muzikologė Rūta Prusevičienė.

indeliai.lt

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