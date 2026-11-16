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Konkurencijos taryba apskundė sprendimą panaikinti „Emsi“ skirtą baudą

2026-11-16 07:37 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 07:37
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Regionų administraciniam teismui spalį panaikinus Konkurencijos tarybos 1 mln. eurų baudą mažmeninio degalų prekybos tinklo valdytojai „Emsi“ už be tarybos leidimo įsigytas keturias degalines, taryba prašo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išaiškinti, pagal kokius kriterijus įmonių įsigijimus būtų galima laikyti rinkos koncentracija.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Regionų administraciniam teismui spalį panaikinus Konkurencijos tarybos 1 mln. eurų baudą mažmeninio degalų prekybos tinklo valdytojai „Emsi“ už be tarybos leidimo įsigytas keturias degalines, taryba prašo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išaiškinti, pagal kokius kriterijus įmonių įsigijimus būtų galima laikyti rinkos koncentracija.

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Institucija ginče su „Emsi“ pateikė apeliacinį skundą, kadangi LVAT sprendimas šioje byloje gali tapti precedentu vertinant koncentracijas ateityje, skelbia taryba.

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„Taryba siekia, kad LVAT įvertintų byloje iškilusius klausimus dėl kriterijų, pagal kuriuos turto ar verslo dalies įsigijimas laikytinas koncentracija. Tokie teismo išaiškinimai būtų reikšmingi formuojant tolesnę veiksmingos koncentracijų priežiūros praktiką tokiose vartotojams svarbiose rinkose kaip mažmeninė prekyba degalais“, – pranešė Konkurencijos taryba.

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„Ši byla gali būti reikšmingas precedentas, toliau formuojantis susijungimų priežiūros standartą bei praktiką, kada turto ar verslo dalies įsigijimas turėtų būti laikomas koncentracija, apie kurią turi būti pranešta institucijai ir gautas jos leidimas“, – teigė ji.

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Pasak institucijos, aiškesni kriterijai padėtų jai analizuoti sandorius, kurie gali iš esmės pakeisti rinkos struktūrą, aiškintis jų poveikį konkurencijai ir vartotojams.

Be to, tarybos vertinimu, siekiant apsaugoti mažmeninę prekybos degalais rinką nuo koncentracijos, svarbu išsiaiškinti, ar degalinės gali būti pripažintos savarankišku ūkinės veiklos vienetu, kuris gali gauti pajamų bei turi teisę tęsti arba greitai atnaujinti veiklą.

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Kaip rašė BNS, Regionų administracinis teismas spalio 15 dieną tenkino „Emsi“ skundą ir panaikino pernai lapkritį bendrovei skirtą baudą, nustatęs, jog Konkurencijos taryba neįrodė, kad „Emsi“ įsigytos degalinės buvo tinkamos jose vykdyti degalinių veiklą.

„Emsi“ netiesiogiai, per susijusią bendrovę „Antira“ įsigijo dvi degalines Kaune – Vandžiogalos plente ir Masiulio gatvėje. Be to, ji iš bendrovės „Takuras“ įsigijo degalines Vilniaus Kirtimų gatvėje bei Maišiagaloje.

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Taryba pernai lapkritį skyrė 1 mln. eurų baudą už tai, kad įmonė dar negavusi leidimo perėmė šių degalinių kontrolę. Vėliau įmonei pateikus prašymą, taryba šių metų kovą leido įsigyti degalines.

Tuo metu tarybos pirmininkės pavaduotoja Karina Kučaidze-Wencel pabrėžė, jog sandorio įgyvendinimas, negavus leidimo, yra rimtas ir pavojingas konkurencijos teisės pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar taryba sandoriui galiausiai būtų pritarusi, ar ne.

„Emsi“ ir jos perimtų degalinių pajamos Lietuvoje viršijo 2 mln. eurų, o jų suminės bendrosios pajamos buvo didesnės nei 20 mln. eurų, dėl to bendrovė privalėjo iš anksto kreiptis į Konkurencijos tarybą bei gauti leidimą.

indeliai.lt

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