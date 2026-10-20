Butkevičius siūlo mažinti dyzelino akcizą: kiek sumažėtų jo kaina?

„Demokratų frakcija yra paruošusi įstatymų pataisas. Dar kartą mes norime pateikti pasiūlymą, kad dyzelinui akcizo tarifas būtų sumažintas iki Europos Sąjungos (ES) leidžiamos normos ir CO2 dedamoji būtų ateinančiais metais išsaugoma, paliekama šių metų“, – Seime žurnalistams antradienį kalbėjo A. Butkevičius.
Anot jo, įgyvendinus šiuos siūlymus, dyzelino litro kaina galėtų sumažėti 12–15 centų, palyginti su dabartine kaina.
Koalicijos partneriai biudžeto projektą pamatė tik pirmadienį
Parlamentaras taip pat kritikuoja kitų metų valstybės biudžeto rengimo procesą, teigdamas, kad anksčiau pasirengimas biudžetui ir jo derinimas su valdančiosios koalicijos partneriais užtrukdavo maždaug pusantro mėnesio, o dabar daugelis koalicijos narių projektą pirmą kartą pamatė tik jo pristatymo išvakarėse.
„Būdamas premjeru, kviesdavausi koalicijos partnerių vadovus ir pietums, ir pusryčiams, ir įvairius aptarimus organizuodavome. Po to, kada jau tarp koalicijos partijų lyderių susitardavome, koks tai galėtų būti tas projektas, pristatydavome visiems Seimo komitetų pirmininkams ir po to eidavome jau į valdančiąją daugumą, į koaliciją“, – teigė A. Butkevičius.
„Tas paruošiamasis darbas užtrukdavo maždaug pusantro mėnesio. O dabar vakar praktiškai pirmą kartą daugelis koalicijos kolegų pamatė apie ateinančių metų biudžetą“, – aiškino jis.
Anot jo, labiausiai neramina didėjančios skolos aptarnavimo išlaidos. Jo teigimu, anksčiau 2027 m. joms buvo numatyta 970 mln. eurų, tačiau naujausioje Finansų ministerijos ataskaitoje nurodoma jau 1,3 mlrd. eurų suma.
„Tai matome, kad pasikeitimas (…) iššaukė papildomai beveik 350 mln. eurų skolos aptarnavimo išlaidų didėjimą“, – sakė A. Butkevičius.
Gali strigti nauji kelių infrastruktūros projektai
Buvusio premjero teigimu, jei kelių finansavimas bus patvirtintas toks, koks numatytas kitų metų valstybės biudžete, Lietuvos kelių būklė ir toliau blogės, o dalis naujų projektų gali būti sustabdyti.
„Kelių kokybė dar blogės. Tie projektai, kurie yra numatyti naujai įgyvendinti, kaip Kaunas–Prienai, Zarasų aplinkkelis, tai tikriausiai jų įgyvendinimas bus sustabdytas“, – teigė A. Butkevičius.
Vis dėlto, anot jo, kelių infrastruktūros projektams būtų galima pritraukti privačių lėšų, taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį.
„Jie (Susisiekimo ministerija – ELTA) gali pradėti taikyti (…) viešosios ir privačios partnerystės modelį, pritraukiant lėšas privačias ir išdėstant jas, jų grąžinimą per 10–15 metų“, – sakė europarlamentaras.
Kaip skelbė ELTA, Seime pristatytame biudžeto projekte numatomas Mastrichto kriterijus viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.
Neįskaitant europinės išlygos (1,5 proc. BVP) dėl karinių įsigijimų, deficitas kitąmet turėtų sudaryti 4,8 proc. BVP, valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks jau 4,6 proc., neįskaitant karinių išlaidų išlygos – 4,7 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc.
Tarp svarbiausių biudžeto akcentų – visuomenės ir valstybės saugumas: Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimai kitąmet sudarys 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketo priemonės – 150 mln. eurų biudžeto lėšų.