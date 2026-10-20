Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Butkevičius siūlo mažinti dyzelino akcizą: kiek sumažėtų jo kaina?

2026-10-20 12:21 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 12:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Demokratas, buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius siūlo mažinti dyzelino akcizą ir kitąmet palikti galioti dabar taikomą anglies dioksido (CO2) dedamosios dydį. 

Algirdas Butkevičius (nuotr. Elta)
GALERIJA (11)

Demokratas, buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius siūlo mažinti dyzelino akcizą ir kitąmet palikti galioti dabar taikomą anglies dioksido (CO2) dedamosios dydį. 

REKLAMA
1

„Demokratų frakcija yra paruošusi įstatymų pataisas. Dar kartą mes norime pateikti pasiūlymą, kad dyzelinui akcizo tarifas būtų sumažintas iki Europos Sąjungos (ES) leidžiamos normos ir CO2 dedamoji būtų ateinančiais metais išsaugoma, paliekama šių metų“, – Seime žurnalistams antradienį kalbėjo A. Butkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, įgyvendinus šiuos siūlymus, dyzelino litro kaina galėtų sumažėti 12–15 centų, palyginti su dabartine kaina.

REKLAMA
REKLAMA

Koalicijos partneriai biudžeto projektą pamatė tik pirmadienį

Parlamentaras taip pat kritikuoja kitų metų valstybės biudžeto rengimo procesą, teigdamas, kad anksčiau pasirengimas biudžetui ir jo derinimas su valdančiosios koalicijos partneriais užtrukdavo maždaug pusantro mėnesio, o dabar daugelis koalicijos narių projektą pirmą kartą pamatė tik jo pristatymo išvakarėse.

REKLAMA

„Būdamas premjeru, kviesdavausi koalicijos partnerių vadovus ir pietums, ir pusryčiams, ir įvairius aptarimus organizuodavome. Po to, kada jau tarp koalicijos partijų lyderių susitardavome, koks tai galėtų būti tas projektas, pristatydavome visiems Seimo komitetų pirmininkams ir po to eidavome jau į valdančiąją daugumą, į koaliciją“, – teigė A. Butkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Tas paruošiamasis darbas užtrukdavo maždaug pusantro mėnesio. O dabar vakar praktiškai pirmą kartą daugelis koalicijos kolegų pamatė apie ateinančių metų biudžetą“, – aiškino jis.

Anot jo, labiausiai neramina didėjančios skolos aptarnavimo išlaidos. Jo teigimu, anksčiau 2027 m. joms buvo numatyta 970 mln. eurų, tačiau naujausioje Finansų ministerijos ataskaitoje nurodoma jau 1,3 mlrd. eurų suma.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai matome, kad pasikeitimas (…) iššaukė papildomai beveik 350 mln. eurų skolos aptarnavimo išlaidų didėjimą“, – sakė A. Butkevičius.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Gali strigti nauji kelių infrastruktūros projektai

Buvusio premjero teigimu, jei kelių finansavimas bus patvirtintas toks, koks numatytas kitų metų valstybės biudžete, Lietuvos kelių būklė ir toliau blogės, o dalis naujų projektų gali būti sustabdyti.

REKLAMA

„Kelių kokybė dar blogės. Tie projektai, kurie yra numatyti naujai įgyvendinti, kaip Kaunas–Prienai, Zarasų aplinkkelis, tai tikriausiai jų įgyvendinimas bus sustabdytas“, – teigė A. Butkevičius.

Vis dėlto, anot jo, kelių infrastruktūros projektams būtų galima pritraukti privačių lėšų, taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį.

„Jie (Susisiekimo ministerija – ELTA) gali pradėti taikyti (…) viešosios ir privačios partnerystės modelį, pritraukiant lėšas privačias ir išdėstant jas, jų grąžinimą per 10–15 metų“, – sakė europarlamentaras.

REKLAMA

Kaip skelbė ELTA, Seime pristatytame biudžeto projekte numatomas Mastrichto kriterijus viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.

Neįskaitant europinės išlygos (1,5 proc. BVP) dėl karinių įsigijimų, deficitas kitąmet turėtų sudaryti 4,8 proc. BVP, valstybės skola – 48,2 proc. BVP.

Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks jau 4,6 proc., neįskaitant karinių išlaidų išlygos – 4,7 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tarp svarbiausių biudžeto akcentų – visuomenės ir valstybės saugumas: Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimai kitąmet sudarys 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketo priemonės – 150 mln. eurų biudžeto lėšų.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų