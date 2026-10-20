Pasak Eliziejaus rūmų, JAE įsipareigojo tiekti maždaug 100 tūkst. tonų per mėnesį, o dar 100 tūkst. tonų tiekimą numatoma užsitikrinti vėliau antradienį lankantis Bahreine. Pridėjus tiekimą iš Saudo Arabijos, bendras kiekis siekia 295 tūkst. tonų per mėnesį – kiek daugiau nei 10 proc. Prancūzijos suvartojimo, pridūrė prezidentūra.
Tiekimo ieškoma po protestų dėl pragyvenimo išlaidų
Emmanuel Macron lankosi pas pagrindinius energijos išteklių tiekėjus Persijos įlankos regione, siekdamas užsitikrinti naftos ir dyzelino tiekimą bei sumažinti kainas Prancūzijoje. Vizitas vyksta po savaitgalį surengtų smurtinių protestų, kuriuos pakurstė smarkiai išaugusios pragyvenimo išlaidos.
Vizito maršrute – JAE, Bahreinas ir Kataras, kuriuos nuo vasario veikia JAV ir Irano karas.
Per aštuonis mėnesius trunkantį konfliktą Artimuosiuose Rytuose žalios naftos kainos smarkiai išaugo. Iranas blokuoja Hormuzo sąsiaurį – pagrindinį energijos išteklių eksporto iš Persijos įlankos šalių kelią.
Kroviniai bus gabenami per Omaną
Kuveitas taip pat prisiėmė „labai aiškius įsipareigojimus“ tiekti dyzeliną ir žibalą Prancūzijos užjūrio teritorijoms Majotui ir Reunionui Indijos vandenyne, pranešė Prancūzijos prezidentūra.
Pasak jos, kroviniai bus gabenami per Omaną, aplenkiant Hormuzo sąsiaurį.