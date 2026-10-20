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Prancūzija skelbia užsitikrinusi papildomą 200 tūkst. tonų dyzelino tiekimą per mėnesį

2026-10-20 12:10 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-10-20 12:10
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Prancūzija skelbia užsitikrinusi papildomą 200 tūkst. tonų dyzelino tiekimą per mėnesį iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Bahreino. Apie susitarimus per prezidento Emmanuel Macron vizitą Persijos įlankos šalyse antradienį pranešė Prancūzijos prezidentūra.

Degalai. Asociatyvi archyvo nuotrauka (ELTA nuotr.)

Prancūzija skelbia užsitikrinusi papildomą 200 tūkst. tonų dyzelino tiekimą per mėnesį iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Bahreino. Apie susitarimus per prezidento Emmanuel Macron vizitą Persijos įlankos šalyse antradienį pranešė Prancūzijos prezidentūra.

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Pasak Eliziejaus rūmų, JAE įsipareigojo tiekti maždaug 100 tūkst. tonų per mėnesį, o dar 100 tūkst. tonų tiekimą numatoma užsitikrinti vėliau antradienį lankantis Bahreine. Pridėjus tiekimą iš Saudo Arabijos, bendras kiekis siekia 295 tūkst. tonų per mėnesį – kiek daugiau nei 10 proc. Prancūzijos suvartojimo, pridūrė prezidentūra.

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Tiekimo ieškoma po protestų dėl pragyvenimo išlaidų

Emmanuel Macron lankosi pas pagrindinius energijos išteklių tiekėjus Persijos įlankos regione, siekdamas užsitikrinti naftos ir dyzelino tiekimą bei sumažinti kainas Prancūzijoje. Vizitas vyksta po savaitgalį surengtų smurtinių protestų, kuriuos pakurstė smarkiai išaugusios pragyvenimo išlaidos.

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Vizito maršrute – JAE, Bahreinas ir Kataras, kuriuos nuo vasario veikia JAV ir Irano karas.

Per aštuonis mėnesius trunkantį konfliktą Artimuosiuose Rytuose žalios naftos kainos smarkiai išaugo. Iranas blokuoja Hormuzo sąsiaurį – pagrindinį energijos išteklių eksporto iš Persijos įlankos šalių kelią.

Kroviniai bus gabenami per Omaną

Kuveitas taip pat prisiėmė „labai aiškius įsipareigojimus“ tiekti dyzeliną ir žibalą Prancūzijos užjūrio teritorijoms Majotui ir Reunionui Indijos vandenyne, pranešė Prancūzijos prezidentūra.

Pasak jos, kroviniai bus gabenami per Omaną, aplenkiant Hormuzo sąsiaurį.

indeliai.lt

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