Likus šešiems mėnesiams iki rinkimų, kuriuose Prancūzija rinks prezidento Emmanuelio Macrono įpėdinį, šalį savaitgalį sukrėtė vieni didžiausių per pastaruosius metus gatvės neramumų. Buvo apgadinta tūkstančiai parduotuvių, daugelis jų apiplėštos. Neramumai kilo po kelias savaites trukusių moksleivių demonstracijų, per kurias reikalauta geresnių sąlygų mokyklose.
Valdžios institucijų duomenimis, nukentėjo daugiau kaip 3 tūkst. įmonių. Nuo sekmadienio socialiniuose tinkluose plinta ekrano nuotraukos, kuriose matomi internetinių perpardavimo platformų skelbimai, siūlantys įsigyti daiktų, kaip įtariama, pavogtų per savaitgalio neramumus.
Platformų prašoma pašalinti skelbimus ir bendradarbiauti su teisėsauga
„Kai kuriose platformose siūloma įsigyti šį savaitgalį pavogtų daiktų“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė skaitmeninių reikalų ministrė Anne Le Henanff.
„Tikimės, kad šios platformos nedelsdamos pašalins minėtus skelbimus“, – sakė ji.
Ministrė sušaukė šešių platformų atstovų susitikimą, kuriame taip pat dalyvaus Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų pareigūnai.
„Jos taip pat turės glaudžiai bendradarbiauti su valstybės institucijomis, kad pavogtas prekes perparduodantys asmenys galėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – pridūrė A. Le Henanff.
Prancūzijos prekybos ministerijos duomenimis, į susitikimą pakviesti bendrovių „Vinted“, „Amazon“, „eBay“, „Leboncoin“, „Meta“ ir „TikTok“ atstovai, taip pat Prancūzijos elektroninės prekybos asociacija „Fevad“.
„Vinted“ sustiprino įtartinų skelbimų stebėseną
Naujienų agentūrai AFP susisiekus su bendrove „Vinted“, ši pareiškė tokiais atvejais taikanti „nulinės tolerancijos“ politiką ir „aktyviai bendradarbiaujanti su teisėsauga bei Prancūzijos valdžios institucijomis“.
„Po šio savaitgalio mūsų komandos nedelsdamos ėmėsi veiksmų, kad nustatytų ir pašalintų skelbimus, kurie gali būti susiję su pavogtomis prekėmis, taip pat sustiprinome įtartinų skelbimų stebėseną“, – pareiškė Vilniuje įsikūrusi naudotų daiktų prekybos platforma, problemos masto nenurodydama.
„eBay“ pareiškė „negalinti patvirtinti, kad padaugėjo skelbimų, kurie gali būti susiję su savaitgalį įvykdytomis vagystėmis“.
Ši internetinių aukcionų platforma nurodė naudojanti „aktyvias technologines priemones“, padedančias aptikti mėginimus parduoti vogtas prekes.