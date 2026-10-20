Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienio verslas

Prancūzija ragina „Vinted“ ir kitas platformas pašalinti galimai vogtų prekių skelbimus

2026-10-20 09:49 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 09:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prancūzijos skaitmeninių reikalų ministrė pirmadienį paragino internetines perpardavimo platformas po šeštadienį vykusių plėšimų pašalinti pavogtų daiktų skelbimus ir iškvietė bendrovių, įskaitant „Vinted“ ir „eBay“, atstovus.

„Vinted“ (asociatyvi archyvo nuotrauka, Žygimantas Gedvila / BNS)

Prancūzijos skaitmeninių reikalų ministrė pirmadienį paragino internetines perpardavimo platformas po šeštadienį vykusių plėšimų pašalinti pavogtų daiktų skelbimus ir iškvietė bendrovių, įskaitant „Vinted“ ir „eBay“, atstovus.

REKLAMA
0

Likus šešiems mėnesiams iki rinkimų, kuriuose Prancūzija rinks prezidento Emmanuelio Macrono įpėdinį, šalį savaitgalį sukrėtė vieni didžiausių per pastaruosius metus gatvės neramumų. Buvo apgadinta tūkstančiai parduotuvių, daugelis jų apiplėštos. Neramumai kilo po kelias savaites trukusių moksleivių demonstracijų, per kurias reikalauta geresnių sąlygų mokyklose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valdžios institucijų duomenimis, nukentėjo daugiau kaip 3 tūkst. įmonių. Nuo sekmadienio socialiniuose tinkluose plinta ekrano nuotraukos, kuriose matomi internetinių perpardavimo platformų skelbimai, siūlantys įsigyti daiktų, kaip įtariama, pavogtų per savaitgalio neramumus.

REKLAMA
REKLAMA

Platformų prašoma pašalinti skelbimus ir bendradarbiauti su teisėsauga

„Kai kuriose platformose siūloma įsigyti šį savaitgalį pavogtų daiktų“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė skaitmeninių reikalų ministrė Anne Le Henanff.

REKLAMA

„Tikimės, kad šios platformos nedelsdamos pašalins minėtus skelbimus“, – sakė ji.

Ministrė sušaukė šešių platformų atstovų susitikimą, kuriame taip pat dalyvaus Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų pareigūnai.

„Jos taip pat turės glaudžiai bendradarbiauti su valstybės institucijomis, kad pavogtas prekes perparduodantys asmenys galėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – pridūrė A. Le Henanff.

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzijos prekybos ministerijos duomenimis, į susitikimą pakviesti bendrovių „Vinted“, „Amazon“, „eBay“, „Leboncoin“, „Meta“ ir „TikTok“ atstovai, taip pat Prancūzijos elektroninės prekybos asociacija „Fevad“.

„Vinted“ sustiprino įtartinų skelbimų stebėseną

Naujienų agentūrai AFP susisiekus su bendrove „Vinted“, ši pareiškė tokiais atvejais taikanti „nulinės tolerancijos“ politiką ir „aktyviai bendradarbiaujanti su teisėsauga bei Prancūzijos valdžios institucijomis“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Po šio savaitgalio mūsų komandos nedelsdamos ėmėsi veiksmų, kad nustatytų ir pašalintų skelbimus, kurie gali būti susiję su pavogtomis prekėmis, taip pat sustiprinome įtartinų skelbimų stebėseną“, – pareiškė Vilniuje įsikūrusi naudotų daiktų prekybos platforma, problemos masto nenurodydama.

„eBay“ pareiškė „negalinti patvirtinti, kad padaugėjo skelbimų, kurie gali būti susiję su savaitgalį įvykdytomis vagystėmis“.

Ši internetinių aukcionų platforma nurodė naudojanti „aktyvias technologines priemones“, padedančias aptikti mėginimus parduoti vogtas prekes.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų