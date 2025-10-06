Komandos formavimo tendencijos keičiasi iš esmės: štai kokių nestandartinių būdų ieško įmonės

„Team building“ pagal Zanavykus
Įmonėms planuojant komandos formavimo išvykas, ieškant naujų, ypač kultūrinių patirčių, nebūtina dairytis vien kelionių į užsienį, sako Arūnas Tarnauskas, UAB „Gulbelė“ vadovas. Vos kiek daugiau nei 50 km nuo Kauno – Zypliuose – ir šiandien yra puoselėjamos senosios Zanavykų krašto tradicijos. Šio regiono istorinis palikimas – turtingas: nuo kryžiuočių antpuolių alinamo krašto, Napoleono įkurtos Varšuvos kunigaikštystės, iki knygnešių pastangų atnešti lietuvišką žodį į kiekvieną ūkininko trobelę. Tai tarsi didelis edukacinių ir patirtinių veiklų kompleksas, sutinkamas Zyplių dvaro ansamblyje. Būtent ši vieta vis dažniau patraukia įmonių, norinčių įprasminti darbuotojų susibūrimus naujomis patirtimis, dėmesį. Zanavykų paveldas, patirtinės veiklos sykiu įtraukia tiek mažas, tiek dideles kompanijas, joms pristatant etnografinio regiono kultūrą, savitumą ir padedant artimiau pažinti kolegas, kilusius iš čia.
Toliau nuo miesto šurmulio
Neretai įmonės, kurios ieško netradiciškai tradicinių komandos formavimo veiklų, renkasi aplankyti būtent Zyplių dvarą – ir visai ne be priežasties. Trumpas pabėgimas iš biuro, didmiesčių leidžia atitrūkti nuo rutinos, patirti moderniai, įdomiai pateikiamą istoriją vos per pusdienį įgyjant naujų, produktyviam darbui reikiamų patirčių. Šiandien įmonės vis dažniau ieško retrospektyvių, tvarių užsiėmimų, suteikiančių pridėtinę vertę darbuotojams. Zanavykų tradicinės veiklos būtent ir patenkintina šias ambicijas, krašto istoriją perpinant su moderniais lūkesčiais.
Komandos „sulipdymas“ suvalkietiškais pokštais
Suvalkiečiai – nors ir įvairiais stereotipais apipinti, visais laikai buvo itin svetingi žmonės, mokantys taikliai pajuokauti bei nevengiantys pasišaipyti ir iš savęs. Svetingumas – vienas išskirtinių šios etninės grupės bruožų, ypač ryškiai atsiskleidžia puoselėjamose edukacijose. Įmonių komandų formavimuose, kurie traukte traukia į Zanavykijos istoriją, nestokojama užstalės pašmaikštavimų, senųjų mįslių įminimų, pasakojimų apie skirtingoms socialinėms grupėms ir netgi tikėjimams priklausančių senųjų krašto gyventojų gyvenimą, kasdienę buitį. Taip kuriama bendrystės, tolerancijos atmosfera, o patirtos geros emocijos dar labiau sustiprina kolektyvo motyvaciją, skatina bendradarbiavimą, įkvepia naujiems iššūkiams.
Gastronominis Zanavykų paveldas
Niekas kitas taip nesuburia komandos, kaip susėdimas prie bendro stalo. Gastronominės patirtys – ypač prasmingos dėl netikėtai atskleistų istorinių aplinkybių ar tam tikro patiekalo kilmės, jo paplitimo priežasčių. Tas pats patiekalas, gali egzistuoti skirtinguose etnografiniuose regionuose tik kitu pavadinimu, apipavidalinimu ar būti patiekiamas su skirtingais priedais. Dalis nė nebūna ragavę Zanavykiškų patiekalų arba atvirkščiai – kitiems „košeliena“ ar „vinigretas“ gali sukelti nostalgiškus prisiminumus apie senelių, artimųjų ruoštus specifinius patiekalus vaikystėje. Būtent tokia unikali Zanavykų istorija, pajuntama skoniu, kvapu bei prisilietimu ir yra randama Zyplių dvaro sodybos ansamblyje. Tokia edukacinė veikla įtraukia visus susirinkusius, kurie tiek sėdėdami prie stalo, tiek jau pasivaišinę, skuba dalintis potyriais, užmezga tarpusavio diskusijas ir išsineša teigiamų įspūdžių.
Maistas, kurį ne kasdien ragausi
Regioninės virtuvės patiekalai – abriedukai, švilpikai, sausgarė ar duonzupė – tikriausiai ne kasdienis pasirinkimas pietums ar vakarienei, tačiau tai – bemaž kasdienybė Zyplių dvaro sodybos ansamblyje. Kaip ir svečius pasitinkanti gaspadinė, susodinanti juos prie patiekalais moliniuose induose nukrauto stalo, raginanti ragauti košelienos, vinigreto, rūkytų lašinių, raugintų agurkų, skilandžio, juodos ruginės duonos ir balto sūrio, užgeriant namine gira klausant pasakojimų. Dar viena iš Zanavykų virtuvės pažibų – krosnyje kepta kopūsto galva, zanavykių kantriai ruošiama ne vieną valandą. Tai tikri regioninės virtuvės šedevrai, šiuolaikiškus „team building‘us“, uždarus renginius ar degustacijas įprasminantys per istorinius Zanavykijos skonius. Šias autentiškas patirtis galima rasti toli gražu ne visoje Suvalkijoje, tačiau tai ir yra priežastis, kodėl šioje Užnemunės krašto dalyje diktuojamos unikalios „team buildin‘gų“ tendencijos, per potyrius istoriją paverčiant aktualia įmonių vykdomose komandų formavimo veiklose.
Arūno Tarnausko, UAB „Gulbelė“ vadovo įžvalga.
