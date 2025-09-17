Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Mada ir grožis

Rudens grožio tendencijos: išpuoselėti nagai ir lūpos

2025-09-17 11:45
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ruduo visuomet atneša naują įkvėpimą – ne tik garderobui, bet ir grožio ritualams. Tai metas, kai norisi daugiau jaukumo, sodrių spalvų ir subtilaus rafinuotumo. Jei ieškote įkvėpimo sau ar galvojate apie geriausios dovanos draugei idėjas, šių metų rudens nagų ir lūpų naujienos gali tapti puikiu pasirinkimu. Juk grožio priemonėmis galima pradžiuginti ne tik save, bet ir artimą žmogų.

Rudens grožio tendencijos: išpuoselėti nagai ir lūpos

Toliau pasigilinkime, kokios spalvos, tekstūros ir tendencijos šį rudenį bus pačios aktualiausios.

Nagų tendencijos 2025 metų rudeniui

Spalvinė gama

Šio rudens nagų tendencijos kviečia išbandyti drąsesnes spalvas. Jei vasara dažnai siejama su pastelėmis ar švelniais kūno spalvos tonais, tai ruduo atneša sodrų, prabangų kolorito spektrą. Vyno raudona spalva išlieka viena populiariausių – ji universali ir tinka tiek kasdieniam, tiek šventiniam įvaizdžiui.

Tamsiai žalia spalva taip pat įsitvirtino mados sąraše ir užkariauja vis daugiau mados mylėtojų širdžių. Ši spalva asocijuojasi su rudens gamta ir puikiai dera su šio sezono drabužiais.

Vario spalva, dar viena idėja naujų spalvų entuziastėms. Šiltas, truputį degintas oranžinis ar varinis atspalvis, kurį išpopuliarino Selena Gomez, idealus pasirinkimas toms, kurios nori subtilaus, bet modernaus akcento

Kaip gi be juodos. Juoda spalva grįžta triumfuojančiai. Tačiau šiemet ji papildyta blizgesiu. Ši spalva visuomet madinga, tiek kalbant apie drabužius, tiek apie nagų tendencijas.

Na, ir rudens klasika – ruda ir jos atspalviai. Galima rinktis šokolado atspalviu, kaštonų spalvos tonus, šviesesnes karamelės variacijas.

Nagų formos

Šį rudenį madinga rinktis trumpesnius nagus. Tai ne tik praktiška kasdienybėje, bet ir atrodo labai stilingai. Ovalūs ar kvadratiniai trumpi nagai – puikus pasirinkimas užimtoms moterims. Populiarėja ir „squoval“ forma – tai kvadratiniai nagai su šiek tiek užapvalintais kraštais, kurie suteikia subtilaus švelnumo. Jei mėgstate šiek tiek ilgesnius nagus, rekomenduojamos migdolo formos linijos – jos vizualiai pailgina pirštus, bet išlieka patogios.

Lūpos – rudens įvaizdžio akcentas

Lūpos šį sezoną tampa viena svarbiausių grožio detalių. Makiažo meistrai pabrėžia: kartais užtenka tinkamai parinkto lūpdažio, kad įvaizdis atrodytų užbaigtas. Šį sezoną lūpos tampa viena ryškiausių grožio detalių. 2025 metų ruduo diktuoja dvi kryptis – drąsius tamsius tonus ir subtilius, natūralius atspalvius.

Tamsūs lūpdažiai – sezono favoritai

Rudens makiažas drąsiai kviečia rinktis sodresnius atspalvius. Bordo, slyviniai ar net juodos vyšnios tonai suteikia veidui rafinuotumo ir pasitikėjimo.

  • Šviesi oda + šviesūs plaukai. Sodri vyšninė ar slyvinė spalva išryškina švelnumą ir kontrastą.
  • Šviesi oda + tamsūs plaukai. Burgundiškas ar raudonai rudas atspalvis suteikia elegancijos ir lyg kino žvaigždės įvaizdį.
  • Tamsesnė oda. Gilūs šokoladiniai, juodos uogos arba vyno atspalviai atrodo itin natūraliai ir prabangiai.

Natūralūs atspalviai

Ne kiekviena moteris jaučiasi patogiai su itin ryškiomis spalvomis. Todėl natūralūs tonai – tobula alternatyva kasdienai. Jie pabrėžia lūpų formą, bet neperkrauna įvaizdžio.

  • Kūno spalvos tonai. Puikiai dera prie visų odos tipų, tačiau rekomenduojama derinti prie natūralios lūpų spalvos. Jei oda labai šviesi, rinkitės šviesiai rusvą, jei tamsesnė – sodresnę karamelinę.
  • Persikų atspalviai. Ypač tinka šviesios odos moterims su šviesiais ar rusvais plaukais – jie suteikia gaivumo ir švelnumo.
  • Rožiniai tonai. Idealiai dera prie šalto tipo odos atspalvio ir tamsesnių plaukų. Šis pasirinkimas subtiliai paryškina veido bruožus.

Romantiškas įvaizdis

Persikų ir rožiniai atspalviai puikiai dera prie rudens drabužių – švelnaus ir minkšto megztinio, šilko palaidinės ar romantiško satino sijono. Jie tinka tiek dienai, tiek vakarui, kai norisi lengvumo.

„Blurred lips“ efektas

Tai viena naujausių 2025 metų rudens tendencijų. Spalva atrodo lyg šiek tiek sulieta, lyg lūpdažis būtų subtiliai pasitrynęs – tai šiuolaikiškas, jaunatviškas įvaizdis. Ypač rekomenduojama toms, kurios nenori labai ryškių linijų, bet siekia švelnaus ir madingo akcento.

Subtilus akcentas kasdienai

Šių metų ruduo rodo, kad kartais užtenka tik dviejų dalykų – tobulai nulakuotų nagų ir gražiai paryškintų lūpų. Rudens grožio tendencijos skatina kurti harmoningus spalvų derinius. Jei pasirinkote ryškų lūpdažį, nagų lakas gali būti neutralesnis. Ir atvirkščiai – drąsūs nagų lakų atspalviai puikiai dera su subtilesniais lūpų tonais.

Vienos spalvos gamos naudojimas ir nagams, ir lūpoms formuoja išbaigtą, profesionalų įvaizdį. Pavyzdžiui, skirtingų raudonos spalvos atspalvių derinys atrodo labai stilingai.

Straipsnį parengė: „SIA Uprankd“.

