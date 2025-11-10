 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Kilo Health“ tapo „Kilo“: planuoja į startuolius investuoti iki 10 mln. eurų

2025-11-10 11:02 / šaltinis: BNS
2025-11-10 11:02

Bendrovė „Kilo Health“ plečia savo veiklą už sveikatingumo ribų ir tampa „Kilo“. Startuolis atskiria  investicijų veiklą nuo kasdienių verslo operacijų ir planuoja į startuolius investuoti iki 10 mln. eurų. 

Kilo (bendrovės nuotr.)

Bendrovė „Kilo Health“ plečia savo veiklą už sveikatingumo ribų ir tampa „Kilo“. Startuolis atskiria  investicijų veiklą nuo kasdienių verslo operacijų ir planuoja į startuolius investuoti iki 10 mln. eurų. 

0

„Vystome produktus ir kitose srityse – grožio, asmeninio tobulėjimo. Dabar mūsų tikslas – ne tik kurti patiems, bet ir aktyviau investuoti į startuolius, padėti jiems vystyti globalius verslus greičiau”, – pranešime teigė įmonės, keičiančios pavadinimą į „Kilo“, vadovas Žygimantas Surintas.

Anot pranešimo, „Kilo“ domina tiek pradedantys startuoliai, tiek brandesni „Series A“ etapo verslai. Pradinė investicija į juos gali svyruoti nuo 50 tūkst. iki 1 mln. eurų, o antrajame etape – iki 10 mln. eurų.

„Kilo“ portfelyje yra prekės ženklai „Moerie“, „Pulsetto“, „Bioma“, „Her Bodhi“, „ColonBroom“, „RatePunk“, „Agava”, „Iteractive”, „Go Health” ir kiti. Grupės produktais naudojasi virš 10 mln. vartotojų visame pasaulyje.

„Kilo“ grupėje šiuo metu dirba virš 500 darbuotojų, o pagrindinė būstinė įsikūrusi Vilniuje.

