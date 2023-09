Kiek šiuo metu kainuoja dienos pietūs Lietuvoje: 7 eurų gali ir neužtekti?

Daug kur Lietuvoje sriubų kainos dažnai dar nesiekia 2 eurų, tačiau antras patiekalas gali kainuoti ir 7 eurus. Perkant abu, vienur galima išleisti ne daugiau kaip 3 eurus, kitur – 7 ar daugiau.

Maitinimo įstaigų atstovai neslėpė, kad kainos kilo 8–13 proc. ir taip buvo kasmet. Tačiau yra restoranų, kuriems kainas pavyko išlaikyti nepakitusias.

Dabar dėl dienos pietų kainų klientai esą yra žymiai jautresni ir taupesni. Vis tik maisto produktai brango net 30 proc., tad nekelti kainų tiesiog nepavyksta. Tikėtina, kad jos kils ir toliau.

Vieno dienos pietų patiekalo kaina – iki 7 eurų

Kaune esančios valgyklos „Sideta“ atstovė nurodė, kad kaina, renkantis sriubą ir antrą patiekalą, gali būti nuo 2,30 iki 6,90 euro.

Restorano Vilniuje „Vaflių namai“ vadovė Marta Radzienė teigė, kad pietums visuomet siūloma sriuba, vasarą – salotos ir karštas patiekalas, rudenį ir žiemą – du karšti patiekalai pasirinktinai.

Ji nurodė, kad sriubos kainos svyruoja nuo 1,70 iki 1,90 euro, salotos ir karštieji patiekalai kainuoja nuo 6,60 iki 7 eurų.

Ne tik Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, bet ir Mažeikiuose, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose esančias kavines („Charlie pizza“, „La crepe“, „Katpėdėlė“ „Manami“ ir kt.) valdančios „Amber food“ grupės rinkodaros vadovė Lina Nikonovaitė įvardijo, kad su lojalumo kortele dienos pietūs būna pigesni.

Pavyzdžiui, sriuba kainuoja 1,20 euro. Salotų kaina svyruoja nuo 4 iki 5,40 euro, karštų patiekalų – nuo 5,10 iki 6,70 euro, lietuviškų patiekalų – nuo 4,40 iki 5,50 euro.

Visos dienos maitinimą vaikų darželiams, stovykloms ir mokykloms Vilniuje teikiančios įmonės „Confetti“ projektų vadovė Rasa Domarkienė nurodė, kad kiekvieną dieną klientams siūlo 2 sriubas ir 5 pasirenkamus patiekalus su garnyru, tarp jų – ir vegetariškus.

Anot R. Domarkienės, dienos pietų komplekso (sriuba ir antras patiekalas) kaina yra 6,50 euro, o stalo vanduo su citrina siūlomas nemokamai.

Visiems pietaujantiems sriuba – nemokamai

Kauno valgyklos „Al Fresco“ savininkai bei kulinarai Audrius ir Kristina nurodė, kad pietums žmonės nori mėsos, paukščio (dažniausiai vištiena) ir žuvies.

Audrius įvardijo, kad karštas patiekalas kainuoja nuo 5 iki 7 eurų, tačiau klientams sriuba – nemokamai.

„Jei žmonės tą karštą patiekalą užsisako be sriubos, tai gal tie 5 eurai ir yra brangu. Bet, jei valgai karštą patiekalą ir dar sriubą – pas mus išeina pigu. Kai pasakai, kad sriuba dovanų, tai ją ima 98 proc. žmonių.

Kai kurie išsinešimui paima, sako, kad vaikui parneš namo, kiti – kad darbe vėliau suvalgys. Be to, pas mus žmogus viską mato, rodo pirštu, o mes kraunam. Būna, prašo daugiau daržovių ar padažo – dedam, negaila. Gramų netaupom“, – pasakojo kulinaras.

Pietūs kasmet brangsta apie 12 proc.

„Amber food“ atstovė neslėpė, kad infliacija, energetikos kainų ir atlyginimų augimas brangina tiek visą maistą, tiek atskiras produktų grupes.

„Nors dienos pietus stengiamės branginti tik tuomet, kai nebelieka kitų išeičių, kasmet jie brango apie 12 proc.

Kasdien mieste valgantys žmonės linkę taupyti, todėl dažniausiai naudojami pigiau pagaminami receptai ir mažiau komplikuotos gamybinės linijos, kai virėjams nereikia gaminti keliasdešimt skirtingų patiekalų vienu metu“, – dėstė L. Nikonovaitė.

„Vaflių namų“ vadovės teigimu, šiemet patiekalų savikaina yra išaugusi net 30 proc., tad dienos pietų kainos pakilo apie 10–13 proc.

Ji neslėpė, kad visad galima rasti pigesnių produktų, bet tuomet suprastėtų ir kokybė.

M. Radzienės teigimu, dienos pietums restoranai ruošiasi iš anksto, o tai leidžia pasiūlyti patiekalus mažesne kaina nei meniu patiekalai.

„Mes išverdame keliasdešimt porcijų sriubos ir iš anksto pasiruošiame tokiam pat kiekiui salotų ar karštųjų patiekalų. Tai leidžia sumažinti apkrovimą virtuvėje.

Dėl to sunaudojama mažiau dujų ar elektros, be to, perkant produktus didesniais kiekiais, jų kainos mažėja“, – pasakojo pašnekovė.

50 centų valgyklose – skaudžiau nei 3 eurai restorane

Vaikams maistą tiekiančios „Confetti“ atstovė neslėpė, kad dienos pietų komplekso kaina per metus pakilo apie 8 proc.

„Al Fresco“ savininkas teigė, kad kaina – jautri tema: „Vakare, kai išeini kur nors atsipalaiduoti ir pamatai, kad kepsnys prabrango nuo 10 iki 13 eurų, alus – nuo 4 iki 5 eurų, o vietoje pusės litro liko tik 0,4, galvoji: dzin, man čia patinka, aš vis tiek čia eisiu.

Bet, jeigu valgykloj dienos pietų kaina padidėjo 50 centų, tai iš karto: neįmanoma pragyvent Lietuvoj, čia tos kainos nesąmoningos, plėšia nuo mūsų! Būna daug irzesio, bet galų gale praeina.“

Audrius atskleidė, kad, pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio mėnesį vištienos krūtinėlės porcija kainavo 4,30 euro, dabar – 5,50 euro.

Pašnekovas neslėpė, kad kitais metais gal kainą teks ir kelti, nes brangsta darbuotojai, patalpų nuoma.

Ir pridūrė, kad vis tik su kainų kėlimu valgykloms reikia elgtis atsargiai, nes dienos pietums žmonės tikrai labai taupo.

Per pastaruosius 2 metus pabrango vos 10 centų

Valgyklos „Sideta“ atstovė teigė, kad kainų šiemet nekeitė, nes nori išlaikyti esamus klientus. Anot pašnekovės, kainos gerokai – apie 30 proc. – kilo praėjusią vasarą, kuomet buvo didelis elektros ir dujų kainų šuolis:

„Toks kilimas buvo skaudus visiems, todėl stabilizavusis energijos kainoms laikome ir kainas tame pačiame lygyje, nors šiemet brango ir daržovės, ir mėsa.“

Klaipėdos restorano „Grynas maistas“ vadovas Deividas Kučinskas nurodė, kad pigiausia yra sriuba (1,20 euro), karšt patiekalai kainuoja nuo 4,50 iki 5 eurų, salotos – 3 eurus, šaltibarščiai – 2,80 euro. Gira, kompotas ar kefyras – 40 centų.

Jis atskleidė, kad kainų šiemet nekėlė – per pastaruosius 2 metus vienos porcijos kaina pakilo tik 10 centų, nors žaliavos brango 30 proc., taip pat kelissyk augo išlaidos elektrai ir dujoms.

Paklaustas, kaip restoranui pavyko išlaikyti tas pačias kainas, pašnekovas atsakė, kad buvo itin daug skiriama marketingui, stengiamasi aptarnauti kuo daugiau žmonių.

„Aptarnaujant kuo didesnį klientų kiekį galima išlaikyti mažesnes kainas. Nemažai turime klientų, dideli srautai, todėl kol kas išeina uždirbti.

Jei vėl kils kainos – matau, kad kyla jau elektros kainos – spalį–lapkritį galimai didinsime kainas bent 10 centų tai tikrai“, – dėstė D. Kučinskas.