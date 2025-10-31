Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kauno rajono tekstilės įmonė „Tessuti Naturali“ planuoja grafeno gamybą

2025-10-31 07:57 / šaltinis: BNS
2025-10-31 07:57

Smulki Kauno rajono tekstilės įmonė „Tessuti Naturali“ siekia pradėti aktyvintos anglies ir modernios medžiagos grafeno gamybą –anglies kasmet pagaminti 1 tūkst. tonų, o iš jos grafeno – 100 kilogramų, penktadienį skelbia „Verslo žinios“.

Gamyba planuojama Samylų kaime, kur dabar veikia vilnones antklodes ir lino tekstilės produktus gaminanti įmonė.

„Tessuti Naturali“ pradeda poveikio aplinko vertinimo (PAV) procedūras. PAV dokumentuose nurodoma, kad aktyvintosios anglies gamybai bus naudojamos paviršinės durpės, aktyvinimo procesui – vandens garai.

Bendrovės vadovas Mantas Vaitkus investicijų sumos portalui neatskleidė, teigė, jog dar laukia „daug planavimo darbų“.

„Tessuti Naturali“ pernai gavo 166,5 tūkst. eurų pardavimo pajamų, uždirbo 1 tūkst. eurų grynąjį pelną, jos akcijos priklauso vienam fiziniam asmeniui. Ji laikoma aukštos kredito rizikos bendrove.

Grafenas – tai itin plona anglies medžiaga, kuri gali būti naudojama įvairioje pramonėje, biomedicinoje. Jis yra geras elektros ir šilumos laidininkas, pasižymi tvirtumu.

indeliai.lt

