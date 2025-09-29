Už 8,8 mln. eurų vėl parduodamas su Rachinšteinu sietos įmonės pastatas Naujamiestyje

Eelektroninėje varžytynių sistemoje nurodoma, kad pradinė jo kaina siekia 8,8 mln. eurų. Rugsėjo 18 dieną paskelbtos varžytinės tęsis iki spalio 20 dienos.
Pastate yra 4,6 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvė su kavine, vaistine ir kirpykla, čia patalpas nuomojasi ir veikia kelios įmonės.
Pastatas Švitrigailos g. 40B yra netoli „Tesonet“ 2023 metais atidaryto technologijų miestelio „Cyber City“ bei menų fabriko „Loftas“.
Registrų centro duomenimis, pastatą „Finiens“ įsigijo 2011 metais. 0,5 ha bendro ploto sklypas priklauso valstybei.
Anksčiau BNS skelbė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 metais pripažino, jog S. Rachinšteinas yra kaltas dėl daugiau nei 700 epizodų kaltinimų ir nuteistas už sunkiausius finansinius nusikaltimus. Jam tuomet skirta pustrečių metų laisvės atėmimo bausmė, vyras ją atliko pataisos namuose.
Tuomet teismai konstatavo, kad jis per fiktyvių įmonių tinklą galėjo legalizuoti apie 3 mln. eurų, pasisavinti per 400 tūkst. eurų PVM. Nusikaltimai įvykdyti 2000–2004 metais.
Pernai balandį „15min“ skelbė, kad Finansinių nusikaltimų tarnyba (FNTT) atlieka dar vieną tyrimą, kur verslininkui pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo.
FNTT ketvirtadienį BNS patikslino, kad tyrimas tęsiamas ir daugiau informacijos neteikia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!