Karštą vandenį gyventojams atjungia iki rugsėjo – ne tik nebus kur praustis, bet dar teks primokėti

Kaip pranešama Elektrėnų komunalinio ūkio (EKŪ) internetino svetainėje, karšto vandens atjungimas 4 tūkstančiams elektrėniškių planuojamas nuo šio balandžio 16 dienos iki rugsėjo 21 dienos, tačiau įmonės direktorius tikina, kad darbus realu pabaigti ir anksčiau.

Mato absurdą

Vis dėlto į naujienų portalą tv3.lt besikreipusi skaitytoja Ilona (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) piktinosi, kad dėl mieste vykdomo projekto – magistralinių šilumos tiekimo tinklų modernizavimo – vasarą teks praleisti be šilto vandens, be to, dar ir papildomai mokėti, norint jo turėti.

„Jei nori dėtis boilerį tiems 3–4 mėnesiams ir nemoki to padaryti pats, turi mokėti jiems dar už jų darbus, kad įdėtų. Jei ne, dediesi ir tvarkaisi pats kaip nori. Arba būk su šaltu vandeniu.

Matau absurdą – patys nutraukia tokiam ilgam periodui vandenį ir nusipirk įrangą už savo lėšas ir dar, jei nemoki atlikti darbų, juos kvieti ir tau įdeda už 100 eurų su įkainiais“, – piktinosi Ilona.

Moteris nesupranta, kodėl gyventojai yra priversti papildomai išlaidauti už laikinus, projekto vykdytojų sukeltus nepatogumus.

„Ne dėl mūsų kaltės dedame boilerį, o dėl jų, nes nutraukia karštą vandenį tokiam ilgam periodui. Juolab negalimas kontaktas su kitomis giminėmis, tai kur maudytis, kaip apsisukti su vaikais?“ – klausia moteris.

Ilonos teigimu, panašiai buvo dar prieš 5–7 metus, bet „kažkaip niekas nepadeda ir nekreipia dėmesio“.

„Dar tada į pirtį leisdavo žmonėms nueiti, o kur dabar su covidu. Jau nuo kitos savaitės atjungia, net nespėjus atšilti orams. Namuose bus šalta šalta, katastrofa kažkokia su vaikais. Ir pikta tikrai ne aš viena“, – pasakoja Ilona.

Galimybės kompensuoti išlaidas – nėra

Elektrėnų komunalinio ūkio (EKŪ), vykdančio projektą mieste, generalinio direktoriaus Ričardo Lecko teigimu, tokiomis, remonto, aplinkybėmis tiesiog nėra teisinių priemonių vienokioms ar kitokioms kompensacijoms skirti.

„Pagal galiojančius teisės aktus, galimybės kompensuoti tokių išlaidų nėra. Ruošdami projektą nagrinėjome ir kitas alternatyvas, kaip būtų galima tą šiltą vandenį palaikyti. Viena alternatyvų būtų naujos trasos, šalia dabartinės, tiesimas.

Deja, projektuotojai šitą alternatyvą atmetė, nes greta dabartinės trasos yra privačių teritorijų, o derinimas su visais užtruktų iki dvejų metų ir mes nespėtume įgyvendinti šio projekto“, – paaiškina R. Leckas, pridėdamas, kad šie metai – paskutiniai, kai tokiam miesto remontui galima gauti 50 proc. Europos Sąjungos paramą.

Jo teigimu, dar viena alternatyva galėtų būti trumpalaikės katilinės, bet dėl to atsirastų kitos problemos.

„Jų reikėtų penkių, o rinkoje tiek nėra – daugiausia dvi, kurias būtų galima išnuomoti. Bet kad tiek katilinių kelis mėnesius dyzeliniu kuru būtų varomos – tai ir tarša papildoma, ir pinigai“, – sako EKŪ generalinis direktorius.

Pasiteiravus, ar nebuvo svarstyta gyventojams suteikti nemokamą santechnikų darbą keičiant vandens tiekimo sistemas namuose, R. Leckas sako, kad tai taip pat nėra įmanoma.

„Mes žiūrėjome kainas – tai jos yra rinkos kainos. Tarnybos vadovas pažiūrėjo, kiek ima privatūs santechnikai. Vien Elektrėnuose privatininkas ima 70 eurų, mes uždėjome bent 55 eurus (už šildytuvo įjungimą – aut. past.). Tai mūsų įkainiai nėra nei dideli, nei maži – tai rinkos kaina“, – teigia R. Leckas.

EKŪ generalinio direktoriaus teigimu, specialistų kviesti šildytuvui ar gyvatukui prijungti – nebūtina, tai gali pasidaryti ir patys gyventojai.

„Dėl pastatymo – paskelbėme, kad galima juos pasistatyti ir savarankiškai. Tai padarius reikėtų paskambinti į EKŪ ir atsiųsti nuotrauką. Dėl boilerio, ypač naujuose rajonuose, taip, reikia nuplėšti plombas ir išjungti skaitiklius. Tai gali padaryti irgi patys gyventojai – tiesiog padarę apie tai mus informuoti“, – prideda R. Leckas.

Išlaidos bus finansuojamos kai kurioms įstaigoms

Ir nors gyventojų nepasitenkinimas gyvenimu be šilto vandens žinomas EKŪ, visgi Elektrėnų miesto savivaldybė sako gyventojų skundų ar pagalbos prašymų dėl susidariusios situacijos kol kas nesulaukę.

„Iš gyventojų pusės – ne, bet buvo kreiptasi iš įstaigų pusės, kurių veikla be šilto vandens yra neįmanoma – tai yra medicinos ir švietimo įstaigos. Mes darėme aptarimą, rinkome informaciją, kokios priemonės yra reikalingos, kad mūsų įstaigos galėtų funkcionuoti ir teikti paslaugas visiems, kam jos yra reikalingos.

Tai dalis įstaigų apsirūpina savarankiškai papildomais šildytuvais, kam jie yra būtini, kai kam teikiame pagalbą, bet pavienių gyventojų kažkokių prašymų dėl to man neteko matyti“, – teigia Elektrėnų miesto savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius.

Jis prideda, kad, kadangi vandens šildymo priemonėmis apsirūpinti reikia jau greitai, efektyviausia būtų, kad jomis pasirūpintų pačios įstaigos.

„Savivaldybė toms įstaigoms, kam tai yra tikrai būtina, galėtų finansuoti priemones iš biudžeto. Tai šis klausimas vis dar sprendžiamas. Ypatingai tai aktualu ligoninei, kuri be šilto vandens gali ir licencijos netekti. Tai vienareikšmiškai finansavimas planuojamas“, – patikina G. Ratkevičius.

Savivaldybės administracijos direktorius prideda, kad, jei tik leis karantino aplinkybės, gyventojams nusiprausti bus atvertos ir Elektrėnų sveikatingumo centro pirtys.

„Būtinai šita galimybė yra svarstytina ir žiūrėsime, ar galima tai daryti dėl karantino apribojimų, ar negalima. Jei galima, tai būtinai planuojame tai daryti ir leisti žmonėms ten nusiprausti. Yra dar ir kitų niuansų, kur yra viešos pirtys, kur neviešos, tai dar šitą dalyką reikės pasiaiškinti būtinai.

Bet bet kokiu atveju, pirties paslaugos neturėtų būti teikiamos komercine kaina. Galėtų būti nuolaidos, galbūt ir visiški atleidimai nuo mokėjimo už šitą paslaugą“, – atkreipia dėmesį G. Ratkevičius.

Kaip pranešama EKŪ internetino svetainėje, įgyvendinus šilumos trasų modernizavimo darbus, keičiamuose ruožuose metiniai šilumos nuostoliai sumažėtų apie 48 proc.

„Sumažinus nuostolius tam pačiam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti bus sunaudojama mažiau energijos, bus taupomi gamtiniai ištekliai, kartu mažės ir aplinkos tarša. Įvykdžius šilumos tinklų rekonstravimą, tikimasi, kad vamzdynų trūkimo atvejų, nustatomų hidraulinių bandymų metu, bus mažiau, o tai reiškia, kad ir karšto vandens išjungimų dėl defektų šalinimo bus kur kas mažiau, gyventojai tokiais atvejais patirs mažiau nepatogumų“, – skelbia EKŪ.