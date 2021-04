Gyventojai piktinasi: daugiabučio remonto sąskaita nejučia išaugo 4 kartus

Vilniaus Karoliniškių mikrorajono gyventoja Ilona (tikrieji moters vardas ir pavardė redakcijai žinomi) skundėsi, kad liftu negali naudotis jau nuo sausio mėnesio.

„Mūsų namą administratorius yra „Mano būstas“, o liftus prižiūri „Baltijos liftai“. Patikrinę liftą jie nustatė, kad remontas mums kainuos 4 tūkst. eurų, tačiau jokie remonto darbai nebuvo pradėti.

Kreipėmės į namo administratorių, gavome atsakymą, kad yra paskelbtas konkursas lifto remonto rangovui atrinkti. Tačiau kada jis buvo paskelbtas, kas jame dalyvauja ir kokios konkurso sąlygos – neaišku. Aiški buvo tik konkurso pabaigos data. Kovo pradžioje gavome konkurso rezultatus, kad laimėjo įmonė „Baltijos liftai“, o remonto suma siekia jau 16 tūkst. eurų. Kiekvienas butas turėtų sumokėti apie 600 eurų“, – pasakojo moteris.

Pasak Ilonos, namo administratorius turėtų apie planuojamus remonto darbus, tam reikalingas lėšas informuoti gyventojus laiškais. Tačiau nė vienas savininkas negavo jokio raštiško pranešimo apie planuojamus darbus, jų terminus ir sumas.

„Anot daugiabučio administratoriaus, visa informacija yra pateikta internetinėje svetainėje ebustas.lt. Bet juk šią informaciją gali pasiekti toli gražu ne visi savininkai, ypač vyresnio amžiaus, kurie nesinaudoja internetu, o nuomininkams tai išvis nėra aktualu.

Galiausiai nusprendėme keisti liftus aptarnaujančią įmonę. Tačiau paaiškėjo, kad „Mano būste“, tai nėra įmanoma. Pradėjome galvoti apie administratoriaus keitimą. Tam vienos laiptinės gyventojų balsų napakanka, kadangi namo korpusas yra sudėtas iš dviejų laiptinių. Kreipėmės į antros laiptinės kaimynus, klausėme jų nuomonės. Galiausiai nusprendėme keisti administratorių, o tada aiškintis su lifto priežiūra“, – toliau komentavo moteris.

Suskubo pradėti remonto darbus

Ilonos teigimu, vos savivaldybei pateikus prašymą keisti namo administratorių „Mano būstas“ atsiuntė pranešimą apie planuojamą lifto remonto darbų pradžią.

„Į gyventojų pranešimus namo administratorius reaguoja ir atsako per 14 darbo dienų, o savo darbus pradeda vykdyti po 3 darbo dienų, po pranešimo.

Darosi aišku, kad „Mano būstas“, nenori perleisti administravimo teisės kitam administratoriui ir juolab rangovų „Baltijos liftai“. Juk 16 tūkst. eurų kąsnelis nėra mažas. Kai savivaldybė gavo prašymą dėl administratoriaus keitimo, namo administratorius labai greitai susisgribo atlikti remonto darbus ir neduoda laiko bei galimybių gyventojams pareikšti savo nuomonės“, – skundėsi moteris.

Vis tik Ilona tikina, kad gyventojai neketina pasiduoti.

„Išsikvietėme pastatų priežiūros ir tikrinimo įmonę „Kiwa Inspecta“. Ši patvirtino, kad liftai yra techniškai saugūs ir juos galima eksploatuoti. Vadinasi, mes galime naudotis liftai. Tačiau kažkodėl namo administratorius su tuo nesutinka ir bando mums įpiršti lifto remontą už 16 tūkst. eurų“, – piktinosi moteris.

Liftai tinkami naudoti, o jų prižiūrėtoją keisti galima

„Kiwa Inspecta“ komercijos direktorius Jevgenijus Vasiljevas patvirtino, kad kovo 29 dieną buvo atliktas periodinis techninis minėto lifto patikrinimas.

„Ataskaita su išvadomis dar nesurašyta, bet preliminariai galime pasakyti, kad liftas turi trūkumų, tačiau jie nekelia pavojaus sveikatai ir saugiam naudojimui. Liftas tinkamas naudoti“, – tikino įmonės atstovas.

Kitaip nei skundėsi daugiabučio gyventoja, bendrovės „Mano būstas“ komunikacijos grupės vadovas Paulius Ugianskis teigė, kad namo administratorius leidžia keisti liftus aptarnaujančią įmonę.

„Jeigu gyventojai turi bent menkiausių nusiskundimų dėl liftus prižiūrinčios įmonės veiklos, jie visada gali kreiptis į namo administratorių, kad šis surengtų apklausą ir pasiūlytų alternatyvą, kuri būtų priimtina namo savininkų daugumai.

Tačiau šiuo atveju nesame gavę nė vieno prašymo organizuoti liftų priežiūros įmonės keitimą. Nepaisant to, patys atliksime liftų priežiūros įmonių apklausą, jos rezultatus pateiksime klientams, tad gyventojai galės patys nuspręsti, kokią įmonę pasirinkti“, – komentavo P. Ugianskis.

O visus klausimus susijusius su lifto gedimais, anot jo, galėtų pakomentuoti juos prižiūrinti įmonė „Baltijos liftai“.

Vis tik gedimas pavojingas gyvybei?

„Baltijos liftų“ direktorius Mantas Romaška teigė, kad liftas yra potencialiai pavojingas įrenginys. O jo naudojimas ir priežiūra yra reglamentuojama Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo ir Liftų priežiūros taisyklių nuostatomis.

„Mes, kaip lifto techninę priežiūrą atliekanti įstaiga, esame atsakingi už tinkamą lifto techninę būklę, saugą, kylančių avarijų rizikas ir jų pasekmes – svarbiausia, mes jokiu būdu negalime leisti kilti pavojui gyventojų sveikatai. Tolimesnis lifto naudojimas gali sukelti avariją ir pavojų liftu besinaudojantiems gyventojams.

Lifto remonto 4 tūkst. kaina buvo namo administratoriui buvo pateikta po pirmojo iškvietimo. Tuomet joje buvo įtrauktas lifto suktuvo variklio ir kitų susidėvėjusių mazgų remontas. Tačiau po mėnesio lifto gedimai pasikartojo. Po šių iškvietimų atlikus ekspertizę ir papildomą defektavimą, buvo nustatyta, kad dėl suktuvo variklio susidėvėjimo, įkaitus varikliui, atsiranda trumpi jungimai. Liftas buvo išjungtas, siekiant užtikrinti gyventojų saugumą“, – aiškino įmonės vadovas.

Remonto darbus siūlo atlikti išsimokėtinai

Anot jo, pašalinus pirminį gedimą, artimiausiu metu vėl galėjo pasikartoti toks pats gedimas, kurio taisymas vėl būtų kainavęs panašią sumą.

„Tuo metu po dalinio modernizavimo, darbams būtų pritaikyta 5 metų garantija, o medžiagoms ir įrenginiams – 2 metų garantija.

Mes atsiprašome gyventojų dėl to, kad juos suklaidinome dėl kainos, tačiau tokio gedimo pobūdžio nėra galimybės nustatyti iš karto, tai priklauso nuo lifto darbo intensyvumo. Gedimas buvo nustatytas, gaunant pasikartojančius pranešimus dėl tos pačios priežasties, nes jo veikimas buvo nuolat stebimas mūsų specialistų“, – pasakojo M. Romaška.

Anot jo, darbų vadovas vasario pradžioje dalyvavo susitikime su gyventojų atstovais, pademonstravo lifto veikimo sutrikimus ir pristatė galimus lifto remonto variantus.

„Lifto remonto sąmata buvo pakoreguota į lifto dalinį modernizavimą, pakeičiant pagrindinį lifto suktuvą nauju. Sąmata taip pat pateikta namo administratoriui.

Visus kainos ir mokestinius klausimus gyventojai sprendžia per namo administratorių. Mūsų žiniomis, namo administratorius gyventojams suteikė galimybę remonto sumą išsimokėti per 24 mėn. Lifto remonto darbus buvo numatyta pradėti kovo 30 d. ir baigti per 3 dienas, tačiau gyventojų prašymu darbus laikinai sustabdėme. Darbus esame pasiruošę atnaujinti nedelsiant“, – tikino įmonės vadovas.