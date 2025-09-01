Laurynas Kasčiūnas pasidalijo šeimyniniu kadru: išlydėjo atžalas į mokyklą

Socialiniame tinkle „Facebook“ L. Kasčiūnas rugsėjo 1-ąją pasidalijo šventiniu kadru.
Laurynas Kasčiūnas pasidalijo šeimyniniu kadru
Jame politikas įsiamžino su vaikais, kuriuos šiandien išlydėjo į mokyklą.
Tėčio ir vaikų veiduose matyti šypsenos, rankose – kardelių puokštės.
„Pirmyn, moksleiviai!
Kantrybės tėvams, ačiū Mokytojams.
Su Mokslo ir žinių diena!“ – prie kadro pridūrė jis.
Ši L. Kasčiūno nuotrauka sulaukė daugybės reakcijų ir komentarų.
„Didžiuojamės Jūsų šeima. Sėkmės moksluose vaikams“, – rašė viena sekėja.
„Į mokyklėlę keliauja mūsų tautos ateitis“, – pridūrė kita.
