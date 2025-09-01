Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Laurynas Kasčiūnas pasidalijo šeimyniniu kadru: išlydėjo atžalas į mokyklą

2025-09-01 20:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 20:32

Šiandien, rugsėjo 1-ąją, mokiniai ir studentai susitiko po vasaros atostogų, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi draugų kompanija, o tėvai juos lydėjo į mokyklą bei linkėjo visokeriopos sėkmės. Ne išimtis – ir politikas Laurynas Kasčiūnas, šios šventės proga pasidalijęs šeimyniniu kadru.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)

8

Socialiniame tinkle „Facebook“ L. Kasčiūnas rugsėjo 1-ąją pasidalijo šventiniu kadru.

Laurynas Kasčiūnas pasidalijo šeimyniniu kadru

Jame politikas įsiamžino su vaikais, kuriuos šiandien išlydėjo į mokyklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tėčio ir vaikų veiduose matyti šypsenos, rankose – kardelių puokštės.

„Pirmyn, moksleiviai!

Kantrybės tėvams, ačiū Mokytojams.

Su Mokslo ir žinių diena!“ – prie kadro pridūrė jis.

Ši L. Kasčiūno nuotrauka sulaukė daugybės reakcijų ir komentarų.

„Didžiuojamės Jūsų šeima. Sėkmės moksluose vaikams“, – rašė viena sekėja.

„Į mokyklėlę keliauja mūsų tautos ateitis“, – pridūrė kita.

Nacikas
Nacikas
2025-09-01 20:35
Ir jie, kaip ASILAI,galvas krato ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
