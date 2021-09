Kai kurie gyventojai jau laukia šildymo sezono: specialistai perspėja – kainos bus didelės

Termometrų stulpeliai naktimis jau krenta iki 4-6 laipsnių šilumos. Gyventojai namuose ieško šiltesnių rūbų ir kalba apie tai, kada šiemet prasidės šildymo sezonas. Vilnietis Justas sako tikintis, kad ankstyvas ruduo dar pasiūlys vasariškų dienų, tačiau šilumos namie jau norisi.

„Spintoje jau ieškojau šiltesnių megztinių. Ir apie šildymą jau pagalvojau, bet manau, kad dar teks šiemet apsimauti ir šortus. Bus dar tos šilumos“, – savo mintimis dalinosi Justas.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiasis specialistas Mantas Paulauskas tikina, kad šildymo sezono dar teks palaukti.

„Šilumos tiekėjai jau atliko visus pasiruošiamuosius darbus ir yra pasiruošę bet kada pradėti šildymo sezoną. Lietuvoje šildymo sezono pradžią nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į faktines lauko oro temperatūras“, – naujienų portalui tv3.lt tikino M. Paulauskas.

Anot jo, šildymo sezono pradžia – savivaldybės sprendimas, o nuo praėjusių metų nėra reglamentuota jokia konkreti oro temperatūra, kuriai esant būtų privaloma pradėti šildymo sezoną.

Kainos bus didesnės

Su naujienų portalu tv3.lt bendravęs Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiasis specialistas atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiemet šildymo kainos bus didesnės nei pernai. Esą praėjęs šildymo sezonas buvo rekordiškai pigus:

„Šį šildymo sezoną prognozuojama apie 30 proc. aukštesnė šilumos kaina, lyginant su pernai metais buvusiu rekordiškai pigiu šildymo sezonu. Tai lemia jau šiuo metu beveik 25 proc. pabrangęs biokuras ir daugiau nei dvigubai pabrangusios gamtinės dujos.“

Specialistas pateikė ir šilumos kainų palyginimą bei prognozuojamas artėjančio šildymo sezono kainas. Pavyzdžiui, 2020-2021 m. vidutinė šilumos kaina siekė 4,6 euro centus už kilovatvalandę. Tai reiškia, kad sovietinės statybos nerenovuotame daugiabutyje 60-ies kvadratinių metrų butui per mėnesį kainuodavo apie 52 eurus.

Šiemet prognozuojama kilovatvalandės kaina sieks apie 5,75 euro centus, o tokiam pačiam butui per mėnesį teks sumokėti apie 65 eurus.

Specialistai prognozuoja, kad itin prastos būklės senos statybos name, tokio pat dydžio butui šilumos kaina šiemet gali siekti net apie 120 eurų per mėnesį. O naujos statybos ar renovuotuose namuose tokio pat ploto butus turintys savininkai už šilumą vidutiniškai turėtų sumokėti po 31 eurą per mėnesį.

REKLAMA

Tokia šilumos kaina per pastaruosius 6 šildymo sezonus – beveik rekordinė. Panašios sąskaitos už šilumą gyventojus pasiekdavo tik 2016-2017 m. ir 2018-2019 m. sezonais, kai vidutinė šilumos kaina siekdavo atitinkamai 5,71 ir 5,8 euro centus.

Anot M. Paulausko, gyventojams prieš šildymo sezono pradžią profilaktiškai rūpintis nereikia niekuo. Viskuo pasirūpinti turi vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai:

„Gyventojams šildymo sistemas naujam šildymo sezonui privalo iki rugsėjo 15 d. paruošti gyventojų pasirinktas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, už kurio paslaugas gyventojai kas mėnesį moka atskira eilute pastato administratoriui ar bendrijai. Prižiūrėtojas iki minėtos datos privalo atlikti visus teisės aktuose išvardintus darbus.

<...> Gyventojai, besirūpinantys kokybišku ir taupiu savo pastatų šildymu, turi reikalauti iš pastato valdytojo atsakingai ir laiku paruošti šilumos punktą ir pastatų vidaus sistemą naujam šildymo sezonui, kad žiemos metu neištiktų netikėtos problemos, o šildymo sąskaitos būtų minimalios.“

Didmiesčiai šildymo sezono pradėti dar neplanuoja

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybes su klausimu ar šios jau planuoja, kada pradėti šildymo sezoną. Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas tikino, kad tokių planų dar nėra:

„Nors šildymo sezono pradžią nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į faktinę lauko oro temperatūrą, šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos.“

Pateiktas ir pavyzdys, kad praėjusiais metais šildymo sezono pradžia buvo spalio 15 diena.

Nei Kauno, nei Klaipėdos mieste apie sezono pradžią taip pat dar negalvojama.

„Artėjant šaltesniems orams stebimos ilgalaikės orų prognozės. Artimiausiu metu yra numatomas atšilimas, todėl kol kas skelbti šildymo sezono pradžios neplanuojama. Savivaldybė sprendimą priima atsižvelgdama į faktinius orus bei prognozes“, – tikino Kauno miesto savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus specialistas Mindaugas Drąsutis.

„Šiuo metu vyraujant šiltiems ir saulėtiems orams Klaipėdos miesto savivaldybė dar neplanuoja šildymo sezono pradžios“, – pasakojo Klaipėdos miesto savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Dianos Gerasimovienės.