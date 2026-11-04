Juras Taminskas: kitąmet planuojama atidaryti naujas traukinių stoteles didmiesčių rajonuose

„Reikia (traukinių – BNS) stotelių papildomai, nes matome, kad per 36 metus nemaža dalis stotelių buvo uždaryta. Dalį jų reikia atidaryti, atitinkamai reikia ir investuoti į stoteles, į rengimą naujų stotelių, ypač Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose, nes rajonai auga, žmonės kraustosi gyventi į rajonus ir važinėja dirbti į miestą“, – LRT radijui trečiadienį sakė J. Taminskas.
„Tai šituo klausimu mes dirbam jau ne vieną mėnesį ir planas mūsų yra kitais metais startuoti su ranga, kad atsirastų papildomų stotelių pavasarį Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonuose, nes yra didelis poreikis Salininkuose, didelis poreikis yra ir Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje“, – pridūrė ministras.
Pasak J. Taminsko, „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros įmonė „LTG Infra“ skaičiuoja, kad tokių stotelių įrengimas gali kainuoti milijonus eurų.
„Tas poreikis yra milžiniškas, tačiau „LTG Infros“ skaičiavimai prasilenkia su realybe, kiek kainuoja įrengt stotelę, jeigu ten skaičiuoja milijonais (eurų – BNS). Yra labai aiški užduotis duota „LTG Infrai“ surasti visas galimybes ir peržiūrėti teisinį reguliavimą“, – kalbėjo ministras.
„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė teigė, kad naujų stotelių įrengimas yra brangus, nes reikia atlikti daug įvairių darbų.
„Brangu įrengti naują stotelę, nes stotelė yra ne tik stotelė, kur žmonės laukia – tai yra peronai, kad galėtų traukiniai sustoti, žmonės įlipti, tai yra pėsčiųjų perėjos, požeminės pėsčiųjų perėjos, tai yra visos prieigos, kad klientas galėtų pasiekti traukinį“, – LRT radijui trečiadienį sakė K. Meidė.