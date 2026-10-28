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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Juras Taminskas subūrė darbo grupę periodinės spaudos prieinamumui didinti

2026-10-28 13:05 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 13:05
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 Susisiekimo ministerijoje trečiadienį posėdžiavo darbo grupė, kuri teiks siūlymus didinti periodinės spaudos prieinamumą bei mažinti informacinę atskirtį.

Jūras Taminskas (nuotr. Dainiaus Labučio)

 Susisiekimo ministerijoje trečiadienį posėdžiavo darbo grupė, kuri teiks siūlymus didinti periodinės spaudos prieinamumą bei mažinti informacinę atskirtį.

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„Geopolitinių krizių akivaizdoje spausdintas žodis išlieka svarbiu patikimos informacijos šaltiniu ir atsvara dezinformacijai, ypač regionuose. Todėl savo iniciatyva subūriau darbo grupę, kuriai pavedžiau nuodugniai įvertinti esamą situaciją ir pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip padėti leidėjams ir išsaugoti periodinę spaudą mūsų šalyje“, – pranešime cituojamas ministras Juras Taminskas.

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Prireikus darbo grupė į diskusijas ir pasiūlymų rengimą kvies ekspertus bei kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų bei organizacijų atstovus.

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Darbo grupę sudaro Susisiekimo, Vidaus reikalų, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pašto, periodinės spaudos leidėjus vienijančių organizacijų ir savivaldybių viešųjų bibliotekų atstovai. 

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Jai vadovaus susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius.

„Aktyviai dirbsime ir ieškosime sprendimų, kad periodinė spauda išliktų gyvybinga, pasiektų žmonių namus ir neišnyktų iš parduotuvių lentynų. Tai svarbu ne tik mažinant informacinę atskirtį, bet ir stiprinant visuomenės atsparumą dezinformacijai“, – pažymėjo L. Paškevičius.

Ministerijos duomenimis, per penkerius metus prenumeruojamos periodinės spaudos apimtys Lietuvoje sumenko 44 proc. 

Daugiausia įtakos tam turėjo besikeičiantys informacijos vartojimo įpročiai, auganti interneto portalų ir socialinių tinklų konkurencija bei dideli periodinės spaudos leidybos ir platinimo kaštai.

indeliai.lt

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