Taminskas sprendimą dėl dalyvavimo Vilniaus mero rinkimuose priims lapkričio viduryje

„Dar neapsisprendžiau. Esu pažadėjęs sprendimą pranešti lapkričio 13–14 dieną, taip sutarėme su partijos skyrių bičiuliais“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
Paklaustas, ar lapkričio 14 dieną jau bus pristatytas kandidatas į sostinės merus, ministras konkretaus atsakymo nepateikė.
„Tada gal ir sužinosime, vienaip ar kitaip“, – teigė jis.
ELTA primena, kad artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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