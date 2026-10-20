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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos viešojo transporto parką papildys 51 naujas elektrinis autobusas

2026-10-20 09:13 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 09:13
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Lietuvos viešojo transporto parkui atnaujinti papildomai skiriama beveik 10 mln. eurų. Už šias lėšas dešimtyje savivaldybių keleivius pradės vežti 51 naujas elektrinis autobusas, antradienį pranešė Susisiekimo ministerija.

Jūras Taminskas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos viešojo transporto parkui atnaujinti papildomai skiriama beveik 10 mln. eurų. Už šias lėšas dešimtyje savivaldybių keleivius pradės vežti 51 naujas elektrinis autobusas, antradienį pranešė Susisiekimo ministerija.

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Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, elektriniai autobusai jau pakeliui į dešimtį šalies savivaldybių, kuriose jie pakeis senas ir aplinką teršiančias transporto priemones.

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„Elektriniais autobusais važiuoti yra daug tyliau ir patogiau. Dar svarbiau, kad šiuolaikiškas viešasis transportas pasieks ne tik didmiesčius, bet ir regionų savivaldybes, kurios iki šiol neturėjo galimybių modernizuoti savo viešojo transporto parkų“, – pranešime sakė ministras.

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Beveik 10 mln. eurų finansavimas skiriamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programos lėšų. Anot ministerijos, nauji elektriniai autobusai keleivius veš Ignalinos, Kelmės, Klaipėdos, Pagėgių, Plungės, Radviliškio, Rokiškio, Skuodo, Šiaulių ir Vilniaus rajonų savivaldybėse.

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Centrinei projektų valdymo agentūrai baigus vertinimus pagal pirmuosius tris kvietimus, iš skirtų lėšų sutaupyta ir dar nepaskirstyta liko per 27 mln. eurų. Šioms likusioms lėšoms paskirstyti artimiausiu metu planuojama skelbti dar du papildomus kvietimus netaršioms viešojo transporto priemonėms įsigyti. 

Papildomi kvietimai bus skirti vežėjams, sudariusiems keleivių vežimo sutartis su Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionų bei Sostinės regiono savivaldybėmis. 

Iš viso 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšomis viešojo transporto parkui atnaujinti Susisiekimo ministerija numato skirti 60 mln. eurų.

indeliai.lt

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