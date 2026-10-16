Taminskas siunčia signalus dėl Vilniaus mero posto

„Nežinau dar, ar dalyvausiu (...). Bet galvoju“, – žurnalistams sakė J. Taminskas.
Taminskas galvoja, ar dalyvauti Vilniaus miesto mero rinkimuose
Socialdemokratas teigė ketinantis apsispręsti „artimiausiu metu“. Tiesa, anot jo, tai nereiškia, kad sprendimas bus priimtas kitą savaitę.
Kaip skelbė ELTA, dabartinis Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas taip pat teigia „intensyviai galvojantis“, ar sieks antrosios kadencijos. Jis, kaip ir J. Taminskas, anksčiau teigė apsispręsiantis „artimiausiu metu“.
Kai kurios politinės partijos jau paskelbė kandidatus į Vilniaus miesto merus. Liberalų sąjūdis kelia Simono Gentvilo kandidatūrą, Laisvės partija – dabartinį sostinės vicemerą, partijos pirmininką Vytautą Mitalą, Nacionalinis susivienijimas – šios politinės jėgos lyderį Vytautą Sinicą.
Į Vilniaus miesto mero postą kaip nepartinis politikas pranešė kandidatuosiantis ir parlamentaras Artūras Zuokas.
Apie sprendimą siekti mero posto taip pat yra pranešęs Vilniaus savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Tautos ir teisingumo sąjunga į sostinės merus kelia žurnalisto, buvusio televizijos laidų vedėjo Kristupo Krivicko kandidatūrą.
Neparlamentinė Lietuvos regionų partija kandidate į Vilniaus meres ketina kelti „Vardan Salininkų“ bendruomenės steigėją, Naujininkų seniūnijoje esančios Vaikų seniūnaitijos seniūnaitę Violetą Fominienę-Salemonę.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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