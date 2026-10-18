Iš Taminsko – kritikos strėlės „Lietuvos kelių“ vadovui: „Ačiū jam, bet...“

„Aš labai džiaugiuosi, kad lobistas ponas Frolenko taip rūpinasi Lietuvos keliais. Ačiū jam, bet taip pat norėčiau, kad jis rūpintųsi ir savo asociacijos įmonėmis, kad jos tiek broko mūsų keliuose nedarytų. Galite jam perduoti“, – žurnalistams šią savaitę sakė J. Taminskas.
Taip ministras reagavo į Š. Frolenko išsakytą kritiką dėl kitų metų kelių finansavimo – asociacijos vadovo teigimu, Lietuvoje kasmet sutvarkoma apie 300 kilometrų kelių, tačiau tuo pačiu laikotarpiu prastos būklės kelių padaugėja bent 700 kilometrų.
J. Taminsko teigimu, Vyriausybės ir Susisiekimo ministerijos siekis mažinti kelių remonto darbų kainas nėra palankus privačiam verslui, tačiau leidžia efektyviau naudoti valstybės lėšas.
„Supraskime, kad privačiam verslui nėra labai naudinga, kai Vyriausybė ir ministerija sugeba pasiekti, jog kilometro kelio kapitalinio ar paprastojo remonto kaina būtų mažesnė“, – teigė ministras.
Pasak jo, ankstesniais metais už kelių tiesimo darbus buvo mokamos gerokai didesnės sumos.
„Jiems daug naudingiau už kilometrą mokėti 5 mln. eurų ar panašiai, kaip buvo pono Mariaus Skuodžio laikais, kai buvo tiesiama „Via Baltica“. O mūsų tikslas ir mano požiūris yra toks, kad viešieji pinigai turi būti naudojami racionaliai ir tinkamai“, – kalbėjo J. Taminskas.
Ministras taip pat gynė dabartinį kelių finansavimo modelį, kurį sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programa bei Valstybinis kelių fondas.
„Tas modelis, kuris šiandien yra sukurtas su Valstybiniu kelių fondu ir Kelių priežiūros ir plėtros programa, nėra palankus privačiam verslui daugiau uždirbti valstybės sąskaita“, – aiškino jis.
Anot J. Taminsko, valstybės tikslas – išlaikant darbų kokybę už kelių remontą mokėti mažiau. Kartu jis dar kartą paragino asociaciją daugiau dėmesio skirti rangovų atsakomybei už nekokybiškai atliktus darbus.
„Valstybės siekis yra toks: išlaikant tokią pačią kokybę, už darbą mokėti mažiau, kad kelių rangovai nebedarytų tiek broko ir mums nebereikėtų už juos aiškintis bei raudonuoti prieš visuomenę“, – sakė ministras.
„Dar kartą palinkėčiau ponui Frolenko labiau rūpintis savo įmonių darbų kokybe keliuose. Nuo to ir valstybė taupys lėšas, ir projektai bus greičiau bei kokybiškiau užbaigti. Na, ir pačioms rangos bendrovėms nereikės mokėti nei delspinigių, nei baudų, nei raudonuoti prieš visuomenę“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė ELTA, asociacija „Lietuvos keliai“ pareiškė, kad prasta valstybinės reikšmės kelių būklė šalies vairuotojams ir verslui kasmet kainuoja apie 316 mln. eurų.
Asociacijos vertinimu, šiuo metu prastos būklės yra apie 8,6 tūkst. kilometrų, arba 41 proc., valstybinės reikšmės kelių. Jei jų atnaujinimo tempai nesikeis, po dešimtmečio tokių kelių dalis gali išaugti iki maždaug 70 proc.
Š. Frolenko teigimu, dėl nepakankamo kelių atnaujinimo kasmet jų būklė toliau blogėja, o tai didina transporto eksploatavimo, degalų ir automobilių remonto išlaidas.
Finansų ministerijos parengtame 2027 metų valstybės biudžeto projekte keliams numatoma skirti 749,3 mln. eurų – 66,2 mln. eurų mažiau nei šiemet, kai finansavimas siekė 815,5 mln. eurų.
Kitąmet Kelių priežiūros ir plėtros programai numatoma 436 mln. eurų, Valstybiniam kelių fondui – 240,7 mln. eurų, o Europos Sąjungos (ES) finansinė parama turėtų sudaryti 72,6 mln. eurų.
Finansų ministerijos teigimu, nors bendras kelių finansavimas mažėja dėl besibaigiančio ES finansavimo laikotarpio, nacionalinės lėšos keliams kitąmet augs 47,1 mln. eurų, arba 7,6 proc.
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