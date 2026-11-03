Paaiškėjo, kas dirbs naujoje Vidaus vandens kelių direkcijos valdyboje

Apie tai antradienį pranešė Susisiekimo ministerija.
Anot jos, ministras iš naujosios valdybos tikisi strateginės lyderystės stiprinant vidaus vandens transporto konkurencingumą ir sudarant palankias sąlygas laivybos plėtrai Lietuvoje.
„Vidaus vandens transportas turi didelį potencialą stiprinti Lietuvos transporto sistemos konkurencingumą, atverti naujas galimybes verslui ir regionams. Todėl iš naujosios valdybos tikiuosi ne tik efektyvaus bendrovės valdymo, bet ir strateginės lyderystės, atsakingų investicinių sprendimų bei apčiuopiamų rezultatų. Svarbu, kad investicijos į vandens kelių infrastruktūrą kurtų ilgalaikę ekonominę naudą ir realią grąžą valstybei“, – pranešimo sako susisiekimo ministras.
VVKD valdyba sudaryta ketverių metų kadencijai. Paraiškas dalyvauti nepriklausomų valdybos narių atrankoje pateikė 82 kandidatai. Atranką vykdė personalo atrankos bendrovė „Master Class LT“.
Kaip pranešė ministerija, už finansų ir investicijų valdymo sritį valdyboje bus atsakingas A. Bortkevičius, turintis ilgametę vadovaujamojo darbo ir darbo valdybose patirtį Lietuvoje bei užsienyje. Pastaruosius penkerius metus jis vadovavo „Ignitis“.
Projektų valdymo sritį kuruos Ž. Neimantas. Vadovaujamojo darbo patirtį jis įgijo infrastruktūros sektoriuje, derindamas ją su aukščiausio lygio verslo vadybos studijomis (BMI) ir sėkmingai įgyvendintais pokyčiais tiek privačiose, tiek viešojo sektoriaus įmonėse.
Už strateginio planavimo klausimus valdyboje bus atsakingas M. Šukevičius – patyręs strateginio planavimo, rizikų valdymo, kreditavimo ir korporatyvinės valdysenos profesionalas, sukaupęs reikšmingą patirtį aukščiausio lygmens vadovų komandose bei didelėse infrastruktūros ir paslaugų sektoriaus organizacijose.
Susisiekimo ministerijos Organizacijos valdymo departamento direktorė R. Zimbienė turi ilgametę darbo su strateginės reikšmės infrastruktūros projektais patirtį, apimančią projektų valdymą, atsakomybę už terminus, biudžetus ir kokybę, taip pat darbą su rangovais, viešaisiais pirkimais ir rizikų valdymu. Valdyboje ji prisidės prie bendrovės strateginių klausimų sprendimo ir atstovaus bendrovės savininko interesams.
Naujos kadencijos valdyba artimiausiu metu išrinks valdybos pirmininką.
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