Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Jei kiltų karas, Lenkija susidurtų su degalų trūkumu

2025-09-01 16:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 16:47

Dabartinė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo degalais sistema karo metu būtų nepakankama, teigia „Dziennik Gazeta Prawna“.

Lietuvoje degalai pigesni, bet vairuotojai moka bene daugiausia? (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Dabartinė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo degalais sistema karo metu būtų nepakankama, teigia „Dziennik Gazeta Prawna“.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Laikraštis pirmadienį citavo Rytų tyrimų centrą (OSW), pranešusį, kad „viso karinių veiksmų teatro Vidurio Europoje aprūpinimas vien geležinkeliu ir automobilių cisternomis gali greitai sukelti degalų trūkumą“ ir neigiamai paveikti kelių ir geležinkelių pajėgumus. 

REKLAMA

Pasak dienraščio, derybos dėl Lenkijos įtraukimo į karinę degalų transportavimo sistemą vyksta nuo 2014 metų. 

„Šiuo metu baigtas šios investicijos, kurios kaina Rytų Europoje siekia 21 mlrd. eurų, [galimybių] tyrimas. Tačiau lieka neaišku, kas ją finansuotų“, – sakoma pranešime. 

Lenkija ir regiono šalys nori pasinaudoti bendru NATO biudžetu ir Europos Sąjungos lėšomis, tačiau Pietų Europos šalys nenori su tuo sutikti, rašo „Dziennik Gazeta Prawna“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų