Jei kiltų karas, Lenkija susidurtų su degalų trūkumu

Laikraštis pirmadienį citavo Rytų tyrimų centrą (OSW), pranešusį, kad „viso karinių veiksmų teatro Vidurio Europoje aprūpinimas vien geležinkeliu ir automobilių cisternomis gali greitai sukelti degalų trūkumą“ ir neigiamai paveikti kelių ir geležinkelių pajėgumus.
Pasak dienraščio, derybos dėl Lenkijos įtraukimo į karinę degalų transportavimo sistemą vyksta nuo 2014 metų.
„Šiuo metu baigtas šios investicijos, kurios kaina Rytų Europoje siekia 21 mlrd. eurų, [galimybių] tyrimas. Tačiau lieka neaišku, kas ją finansuotų“, – sakoma pranešime.
Lenkija ir regiono šalys nori pasinaudoti bendru NATO biudžetu ir Europos Sąjungos lėšomis, tačiau Pietų Europos šalys nenori su tuo sutikti, rašo „Dziennik Gazeta Prawna“.
