Išskirtinių numerių bumas: nepatikėsite, kokius derinius renkasi lietuviai

Tokiose šalyse, kaip Jungtiniai Arabų Emyratai, valstybiniai numeriai yra statuso simbolis. Svetur neretai nutinka ir taip, kad numerio ženklai būna brangesni net už patį automobilį.
2023 m. balandžio mėn. Dubajuje vykusiame labdaringame aukcione numerio kombinacija „P-7“ buvo parduota už 55 mln. Jungtinių Arabų Emyratų dirhamų (apie 12,7 mln. eurų).
Visame pasaulyje populiarėjant išskirtiniams valstybiniams numeriams, nuo tendencijų neatsilieka ir lietuviai.
Norintys išskirtinumo Lietuvoje jau nuo 2001 metų turi galimybę savo automobilį papuošti vardiniais valstybinio numerio ženklais.
Pasirinkimai labai įvairūs
„Regitros“ atstovė spaudai Eglė Bačionytė primena, kad vardinio numerio ženklai gali būti sudaryti nuo 1 iki 6 simbolių, iš kurių bent vienas turi būti skaičius. Simbolių eiliškumas nėra svarbus, o skaičiai gali būti naudojami vietoj raidžių.
„Pavyzdžiui, jei norima vardinio numerio su vardu JONAS, vietoj raidės O gali būti rašomas 0 arba vietoj raidės A galima įrašyti 4 ir tuomet užrašas atrodytų taip – J0NAS arba JON4S“, – teigė E. Bačionytė.
„Regitros“ atstovė pastebi, kad renkantis vardinius numerius populiarėja asmens inicialai ir skaitmenys, pavyzdžiui gimimo diena. Neretai juose mėgstama matyti ir automobilio modelį ar markę. Taip pat vairuotojai renkasi žodžius, kurie asocijuojasi su pomėgiais, profesija.
„Pastebima tendencija, kad itin populiarėja užrašai užsienio, pavyzdžiui, anglų kalba. Galbūt taip yra dėl to, jog tam tikri žodžiai lietuvių kalboje yra gerokai ilgesni nei anglų kalboje“, – aiškino atstovė
Pasak jos, vardiniuose numeriuose ieškoma ir gražių vizualinių sprendimų, pavyzdžiui, I raidė naudojama tarsi simbolių įrėminimui – I999I.
Atstovė pastebi ir klientų kūrybiškumą, kai yra atrandamos pačios įvairiausios kombinacijos.
„Pavyzdžiui: skaitmuo „2“ naudojamas kaip skiemuo „DU“, „U“ kaip angliškas žodis „YOU“ („Tu“) ir panašiai“, – aiškino E. Bačionytė.
Tiesa, atstovė visiems norintiems įsigyti tokius numerio ženklus primena, kad kombinacija privalo būti korektiška ir atitikti specialius reikalavimus.
„Numerio užrašuose negali būti naudojami vulgarūs, žargoniniai ir neigiamas asociacijas keliantys žodžiai. Taip pat keiksmažodžiai ir sąvokos, kurios gali būti suvokiamos kaip niekinimas, neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupes“, – pasakojo E. Bačionytė.
Ji taip pat akcentavo, kad užrašas negali sutapti ir su nacistinės Vokietijos, SSRS valstybių, nacistinių ar komunistinių organizacijų pavadinimais, nacistinių ar komunistinių vadovų pavardėmis ar jų santrumpomis.
Kaip teigia „Regitros“ atstovė, didžioji dalis vairuotojų renkasi eilės tvarka priskiriamus numerius, kurių kaina yra 7,20 eurų. Vardiniai numeriai sudaro labai mažą dalį – mažiau nei 1 proc. visų išduodamų numerio ženklų. Tokių numerių kaina dabar siekia 2,5 tūkst. eurų.
„Vardinių numerių kaina yra vienoda ir nepriklauso nuo pasirinkto užrašo. 2023 m. buvo išduoti 1028 vnt., 2024 – 1086 vnt., 2025 (sausį-rugpjūtį) – 249 vnt. vardinių numerių ženklai“, – dalinosi E. Bačionytė.
Tačiau tie, kuriems vardiniai numerio ženklai per brangūs, dažnai renkasi įvairius išskirtinius numerio ženklus.
„Žmonėms patinka simbolizmas, tad tarp dažnų pasirinkimų būna tradiciniai deriniai: 777, 333, 555, 001, 007, kurie simbolizuoja sėkmę arba naują pradžią, 202, kurie reiškia bendradarbiavimą. Taip pat kiti du vienodus skaičius turintys deriniai: 191, 252“, – teigė E. Bačionytė.
Pasak jos, populiaru rinktis ir tris ar dvi vienodas raides (NNN, NNO, NOO) arba raidžių kombinaciją, kuri turi visiems gerai žinomą prasmę (BBC, NBA, NYC).
Dalyvauti eisme galima tik su „Regitroje“ išduotais numeriais
„Regitros“ atstovė teigia, vis dažniau keliuose pastebimos transporto priemonės su numerio ženklais, kurie neatitinka galiojančių techninių reikalavimų.
Ant automobilių tvirtinamos suvenyrinės arba reprezentacinės lentelės, neturinčios saugumo žymų, arba ženklai, atgaminti pagal senus standartus, pvz., su Lietuvos vėliava.
„Primename, kad oficialius valstybinius numerio ženklus Lietuvoje išduoti įgaliota tik viena institucija – „Regitra“. Tai yra svarbu ne tik dėl tvarkingos apskaitos, bet ir dėl eismo saugumo bei galimybės užkirsti kelią galimam numerio ženklų klastojimui ar neteisėtam jų panaudojimui“, – informavo E. Bačionytė.
Iki 2004 m. numerio ženklai buvo gaminami su Lietuvos vėliava. Po įstojimo į Bendriją buvo pereita prie ES simbolikos. Nuo 2023 m. gaminami numerio ženklai su Europos sąjungos vėliava bei Lietuvos Respublikos herbu – Vyčiu.
„Numerio ženklai privalo turėti šiuos saugumo parametrus: „Regitros“ logotipo saugos ženklą bei gamyklos įspaudą kitoje plokštelės pusėje. Jei šių ženklų nėra, numerio ženklas laikomas neatitinkančiu reikalavimų ir negali dalyvauti viešajame eisme“, – aiškino E. Bačionytė.
Atstovė primena, kad nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo svarbūs pokyčiai, susiję su numerio ženklų atkūrimu ir paveldėjimu. Jais siekiama apriboti piktnaudžiavimo galimybes.
„Anksčiau klientai galėdavo įregistruoti transporto priemonės įgijimą tam, kad gautų jai priklausančius numerio ženklus.
Nuo šiol norint prisiskirti valstybinius numerio ženklus neužtenka būti transporto priemonės savininku, tą atlikti gali tik paskutinis valdytojas. Taip užkertamas kelias nelegaliai numerio ženklų prekybai“, – teigė E. Bačionytė.
Norintiems prisiskirti numerio ženklus iš kito savininko „Regitros“ atstovė pataria kartu su pardavėju kreiptis į padalinį dėl numerio ženklų perleidimo. Taip galima išvengti sukčiavimo ir manipuliavimo svetimais numerio ženklais.
„Regitros“ padalinyje naujasis numerių savininkas turi užpildyti numerių saugojimo prašymą, o pardavėjas turi užpildyti prašymą dėl numerio perleidimo.
Straipsnio autorius yra Rokas Andruškevičius, atliekantis praktiką naujienų portale tv3.lt.
