Išskirtiniai namai Lietuvoje: milijonai – už nuosavą SPA ar lėktuvą vietoje automobilio

Vos keli metrai iki upės ar jūros, vakarėliams ar vynui skirti rūsiai, 200 kv. m. plotą viršijančios terasos ir moderniausi interjero sprendimai – tv3.lt redakcija pasidomėjo, ką galima rasti brangiausiai pardavinėjamuose būstuose Lietuvoje.

Pamatykite, kaip atrodo prabangiausias nekilnojamasis turtas (NT), šiuo metu pardavinėjamas skelbimų portale „Aruodas.lt“.

Augalų apgaubta vila pajūryje

Antras brangiausias parduodamas namas Lietuvoje yra įsikūręs Palangoje, 300 metrai nuo jūros.

3,2 mln. eurų kainuojanti mūrinė, 2011 metų statybos vila yra 450 kv. m. ploto, turi 3 aukštus, 8 kambarius ir rūsį. Jai priklausantis sklypas – 8,23 aro.

Čia galima rasti ne tik terasą, bet ir baseiną, sūkurinę vonią, rūbinę. Visa teritorija – aptverta, ją saugo vaizdo kameros, įvesta signalizacija.

Pirmajame aukšte įrengta erdvi svetainė, kartu su virtuve ir valgomuoju. Pro visiškai įstiklintą svetainės sieną atsiveria vaizdas į privatų kiemą – matomas baseinas, lauko baldai, gultai, profesionalūs augalų sprendimai.

Antrajame aukšte – 3 miegamieji su privačiais vonių kambariais ir terasomis. Trečiajame – 4 miegamieji su vonios kambariais ir antresolėmis.

Rūsyje įrengta disko stiliaus erdvė vakarėliams ir kitoms pramogoms.

Kieme esantis baseinas ir sūkurinė vonia visad palaiko 36C temperatūrą. Kieme taip pat yra 56 kv. m. dydžio malkomis kūrenama pirtis.

Šalia namo – augalais apgaubta užuovėja su stalu ir kėdėmis.

Be įprastų patogumų viloje galima rasti ir židinį, įrengtos šildomos grindys.

Po darbo namo siūlo grįžti nuosavu malūnsparniu

Tiek pat kainuoja ir Širvintų rajono savivaldybėje, Semeniškių kaime stovintis mūrinis 2007 metų statybos namas. 2 aukštų ir 7 kambarių rezidencija, įsikūrusi Kernavės piliakalnių papėdėje, vos 5 metrai nuo Neries, yra 490 kv. m. ploto.

Interjeras, kitaip nei namo Palangoje, yra klasikinio, istorinio stiliaus. Išskiriamos 4 namo funkcinės zonos: aktyvaus gyvenimo, poilsio, darbo ir buities. Yra virtuvė, buities ir inžinerijos patalpos, 110 kv. m. dydžio svetainė su 5 metrų aukščio lubomis.

Yra 4 miegamieji, taip pat SPA ir biliardo kambariai. Antrajame aukšte – darbo erdvė. Namą iš 3 pusių supa terasos, kurių bendras plotas siekia 160 kv. m. Taip pat yra 2 automobilius talpinantis garažas.

Skelbime siūloma idėja 26 hektarų sklype įrengti 450 metrų ilgio lėktuvo pakilimo taką privatiems skrydžiams, taip pat malūnsparnio pakilimo–nutūpimo aikštelę, angarus parkavimui.

„Iš ties nuostabu, kai po darbų ar poilsio kelionės leidiesi 50 m atstumu nuo įėjimo į namą. Minutė–dvi ir jau žengi vakarieniauti į vakaro saulės sušildytą terasą“, – rašoma „Aruodas.lt“ svetainėje.

Sklype įrengti du dirbtiniai tvenkiniai, automatinis teritorijos užtvaras, aplinką ir vidų stebinčios vaizdo kameros. Be viso to, rezidenciją prižiūri apsaugos darbuotojai. O rezidenciją elektra aprūpina saulės elektrinė.

Miškas ir nuosavas SPA – prie pat sostinės centro

Į brangiausių namų TOP 5-tuką patenka ir sostinėje, Valakampiuose, stovintis 2 aukštų, 5 kambarių 2013 metų statybos mūrinis namas.

2,7 mln. eurų kainuojantis NT yra 579 kv. m. ploto, sklypas – 20 arų. Privalumas – miškas ir rami kaimynystė, nes šioje gatvėje gyvena vos 4 šeimos.

Vis tik, nors namas įsikūręs atokioje, ramioje gatvėje, 100 metrų nuo Neries, kelionė iki centro automobiliu trunka vos 10 minučių.

Pats būstas yra atskirtas į šeimos gyvenamąsias erdves ir aptarnaujančio personalo zoną. Namo pardavėjai, nekilnojamojo turto agentūros „Solds“ atstovai nurodė, kad į praktines patalpas personalas patenka pro atskirą įėjimą – tai ypač aktualu tais atvejais, kai namuose svečiuojamasi ar vyksta renginiai.

Pirmajame namo aukšte yra darbo kambarys, svetainė, virtuvė, valgomasis.

Už stiklinės pertvaros – SPA zona su pirtimi, baseinu, vonios kambariu ir ledo dušu. Pasak agentūros, prabangiuose namuose visada pagalvota ir apie laisvalaikio erdves:

„Šiame name, pirmajame aukšte, įrengta SPA zona su sporto erdve, o antrajame – pomėgių zona: tapymo, jogos, stalo teniso ar knygų skaitymo atvira patalpa su didele saulėta terma.“

Taip pat antrajame aukšte galima rasti 3 miegamuosius su atskiromis terasomis, 2 vonios kambarius, drabužinę ir studiją. Cokoliniame aukšte – antikinio stiliaus vyno rūsys.

Čia taip pat yra židinys, vaizdo kameros, įrengta rekuperacinė sistema, leidžianti taupyti šilumą, vėdinti, atsikratyti nemaloniais kvapais ir išvengti pelėsio.

Agentūros atstovų teigimu, namo atėję apžiūrėti žmonės pamini, jog faktinė kvadratūra atrodė labai didelė ir gal net per didelė. Tačiau gyvo vizito metu stebisi, kad visko yra tiek, kiek reikia.

„Plotas puikiai pasiskirsto visose erdvėse, jos prabangesnės. Pradedant nuo namų holo, virtuvės, svetainės erdvių – kiekvienoje jų tarsi yra papildomo ploto, net ir didesnis šeimos stalas neužima visos valgomojo erdvės, virtuvėje papildomas minkštas kampas.

Svetainėje – įspūdinga erdvė per visą namo aukštį, iš kurios matosi namų baseinas, graži laiptų linija bei antrojo aukšto holas“, – teigė agentūra.

Sklypo teritorija – aptverta, yra asfaltuotas įvažiavimas, garažas. Privatų kiemą puošią japoniškas sodas, krioklys, tilteliai, terasos, medžiai ir kiti augalai.

Vienintelis toks Baltijos šalyse

345 tūkst. eurų pigiau, t. y. 2,3 mln. eurų kainuoja taip pat Vilniuje, 2022 metų statybos namo 4 aukšte, esantis beveik 200 kv. m. ploto butas. Tai – antras brangiausias butas portale.

Apartamentai turi tik dalinę apdailą ir yra sumodeliuoti kaip trijų kambarių, bet išplanavimą būsimi savininkai galės pakeisti pagal savo skonį.

Vis tik kyla klausimas, kodėl buto kaina viršija net 2 mln. eurų? Visų pirma, apartamentai yra Vilniaus senamiestyje, tad viskas, ko reikia, yra pasiekiama ranka.

Be to, yra net 42 kv. m. dydžio terasa. O vos daugiau nei prieš metus pastatytas namas yra kol kas esą vienintelis Baltijos šalyse, turintis A klasės garso izoliaciją.

Bute galima rasti svetainę, sujungtą su virtuve ir valgomojo zona. Taip pat 2 miegamuosius, darbo kambarį, vonios kambarį, skalbimo patalpą su skalbimo mašinomis ir džiovyklomis.

Kaimynystė ir namo laiptinė stebima vaizdo kameromis. Kartu su butu papildomai galima įsigyti sandėliuką. Taip pat šis butas turi net 3 požeminio parkingo vietas už papildomą kainą.

Be to, šiame name parduodamas tokio pat ploto butas už 718 eurų mažesnę kainą. Jis yra brangiausių portalo butų TOP 3-tuke.

360 laipsnių panorama, terasa ore ir supynės iš Balio

Ketvirtą vietą brangiausių parduodamų butų sąraše užima neeilinį interjerą turintys, taip pat sostinės centre esantys apartamentai.

312 kv. m. ploto butą galima rasti 2022 metų statybos dangoraižyje, 25 aukšte. Jame yra 2 funkcinės zonos. Viena jų yra skirta poilsiui, t. y. 3 miegamieji su asmeniniais vonios kambariais ir drabužinėmis.

Antroji zona, skirta bendravimui ir pramogoms, yra 157 kv. m. dydžio. Joje yra virtuvė, kurią nuo svetainės skiria atvira burbulinė vonia.

Taip pat yra stalas, prie kurio gali atsisėsti net 10 žmonių, ir 10 metrų ilgio sofa.

Vienas esminių apartamentų privalumų – 360 laipsnių Vilniaus centro panorama: matosi senamiestis, bažnyčių bokštai, Gedimino pilis, televizijos bokštas. Butą taip pat supa net 220 kv. m. ploto terasa.

Interjeras – nestandartinis, tamsus, papildytas išmaniais apšvietimo sprendimais.

„Dėmesį atkreipia Balio saloje būtent šiems namams pagamintos supynės, kurios tampa puikia pokalbio tema“, – rašoma skelbime.

Bute, be abejo, taip pat galima rasti rekuperacinę sistemą, židinį, vaizdo kameras, signalizaciją. NT taip pat saugo budintis sargas, yra vieta automobiliui.