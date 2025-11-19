 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Įspėja tūkstančius gyventojų: ragina negerti vandens iš krano, negaminti maisto, neskalauti dantų

2025-11-19 11:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 11:30

Antradienį paaiškėjo, kad Šilutės miesto ir rajono gyventojai geria nesaugų vandenį ir dėl to gali rimtai susirgti. Tad tūkstančiams gyventojų rekomenduojama tokio vandens nevartoti. Tačiau ką jiems tokiu atveju daryti ir kas kompensuos papildomas išlaidas?

Vanduo, mineralinis vanduo, stiklinė vandens (tv3.lt koliažas)

Antradienį paaiškėjo, kad Šilutės miesto ir rajono gyventojai geria nesaugų vandenį ir dėl to gali rimtai susirgti. Tad tūkstančiams gyventojų rekomenduojama tokio vandens nevartoti. Tačiau ką jiems tokiu atveju daryti ir kas kompensuos papildomas išlaidas?

REKLAMA
0

Kaip pranešė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), nesaugų vandenį tiekia „Šilutės vandenys“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po atliktų tyrimų VMVT priėmė sprendimą apriboti vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste ir Šilutės rajone.

REKLAMA
REKLAMA

Šio tiekėjo vandenį vartojantys vartotojai įspėjami vandenį maistui ruošti, gerti, taip pat valytis dantis ar skalauti gerklę naudoti tik virintą. Nevirintas vanduo gali būti naudojamas tik kitoms buitinėms reikmėms.

REKLAMA

Oficialioji statistika rodo, kad Šilutės rajono savivaldybėje gyvena apie 40 tūkst. žmonių.

Situaciją sprendžia, bet kompensacijų neužtikrina?

„Šilutės vandenys“ direktorius Alfredas Markvaldas tikino, kad tokia situacija bendrovės veikloje pasitaikė pirmą kartą. Nepaisant to, anot direktoriaus, į situaciją buvo sureaguota iš karto.

„Situacija neeilinė ir reikalaujanti skubių veiksmų, kurių nedelsiant ir ėmėmės. Gavę VMVT pranešimą, nedelsdami elektroninėmis informavimo priemonėmis apie tai pranešėme vartotojams ir abonentams.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat nedelsdami ėmėmės visų būtinų priemonių, skirtų geriamojo vandens rodiklių vertėms, dėl kurių viršijimo buvo apribotas geriamojo vandens tiekimas, atkurti“, – komentavo jis.

A. Markvaldas nurodė, kad šiuo metu Šilutės mieste bei Grabupių ir Traksėdžių gyvenvietėse išimtinai leidžiama geriamąjį vandenį naudoti tik buitinėms reikmėms. Tuo metu gerti, ruošti maistą, valyti dantis ar skalauti gerklę gyventojai gali tik su virintu geriamuoju vandeniu. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai reiškia, kad žmonės išleis papildomas lėšas norėdami įsigyti geriamojo vandens arba naudodami elektrą / dujas „Šilutės vandenų“ tiekiamam vandeniui virinti. Visgi bendrovės direktorius pažymėjo, kad sprendimas dėl nuostolių kompensavimo gyventojams, kol kas nėra priimtas.

„Šiuo metu svarbiausia užduotis suvaldyti situaciją ir paprastai nuostolių kompensavimas kyla iš sutartinių teisių. Pats mechanizmas gana sudėtingas ir reikalaujantis nemažai resursų. Vien žalos įrodymui turi būti pateikiami faktai (čekiai, išlaidos perkamam vandeniui, sveikatos sutrikdymo įrodymai ir t.t.“ – komentavo A. Markvaldas.

REKLAMA

Nurodė nedelsiant šalinti trūkumus

VMVT Barzdūnų vandens tiekimo teritorijoje skirtingose vietose šių metų lapkričio 14 d. atrinko penkis viešai tiekiamo geriamojo vandens mėginius mikrobiologiniam ištyrimui.

Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli), keturiuose mėginiuose rasta koliforminių bakterijų.

REKLAMA

UAB „Šilutės vandenys“, nurodyta nedelsiant šalinti trūkumus.

Taip pat nurodyta nedelsiant elektroninėmis informavimo priemonėms ar telefonu pranešti vartotojams ir (arba) abonentams apie tiekiamo geriamojo vandens pavojų žmonių sveikatai, jo priežastis, rodiklių ribinių verčių viršijimą, geriamojo vandens tiekimo sustabdymą, alternatyvų tiekimą ir apie atliekamus taisomuosius veiksmus.

VMVT bendrovei nurodė informavimo priemonėmis teikti ir reguliariai atnaujinti būtinas rekomendacijas vartotojams ir (arba) abonentams dėl geriamojo vandens vartojimo ir naudojimo sąlygų, visų pirma atsižvelgdami į gyventojų grupes, galinčias patirti didesnę su geriamuoju vandeniu susijusią riziką.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų