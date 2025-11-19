Įspėja tūkstančius gyventojų: ragina negerti vandens iš krano, negaminti maisto, neskalauti dantų

Kaip pranešė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), nesaugų vandenį tiekia „Šilutės vandenys“.
Po atliktų tyrimų VMVT priėmė sprendimą apriboti vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste ir Šilutės rajone.
Šio tiekėjo vandenį vartojantys vartotojai įspėjami vandenį maistui ruošti, gerti, taip pat valytis dantis ar skalauti gerklę naudoti tik virintą. Nevirintas vanduo gali būti naudojamas tik kitoms buitinėms reikmėms.
Oficialioji statistika rodo, kad Šilutės rajono savivaldybėje gyvena apie 40 tūkst. žmonių.
Situaciją sprendžia, bet kompensacijų neužtikrina?
„Šilutės vandenys“ direktorius Alfredas Markvaldas tikino, kad tokia situacija bendrovės veikloje pasitaikė pirmą kartą. Nepaisant to, anot direktoriaus, į situaciją buvo sureaguota iš karto.
„Situacija neeilinė ir reikalaujanti skubių veiksmų, kurių nedelsiant ir ėmėmės. Gavę VMVT pranešimą, nedelsdami elektroninėmis informavimo priemonėmis apie tai pranešėme vartotojams ir abonentams.
Taip pat nedelsdami ėmėmės visų būtinų priemonių, skirtų geriamojo vandens rodiklių vertėms, dėl kurių viršijimo buvo apribotas geriamojo vandens tiekimas, atkurti“, – komentavo jis.
A. Markvaldas nurodė, kad šiuo metu Šilutės mieste bei Grabupių ir Traksėdžių gyvenvietėse išimtinai leidžiama geriamąjį vandenį naudoti tik buitinėms reikmėms. Tuo metu gerti, ruošti maistą, valyti dantis ar skalauti gerklę gyventojai gali tik su virintu geriamuoju vandeniu.
Tai reiškia, kad žmonės išleis papildomas lėšas norėdami įsigyti geriamojo vandens arba naudodami elektrą / dujas „Šilutės vandenų“ tiekiamam vandeniui virinti. Visgi bendrovės direktorius pažymėjo, kad sprendimas dėl nuostolių kompensavimo gyventojams, kol kas nėra priimtas.
„Šiuo metu svarbiausia užduotis suvaldyti situaciją ir paprastai nuostolių kompensavimas kyla iš sutartinių teisių. Pats mechanizmas gana sudėtingas ir reikalaujantis nemažai resursų. Vien žalos įrodymui turi būti pateikiami faktai (čekiai, išlaidos perkamam vandeniui, sveikatos sutrikdymo įrodymai ir t.t.“ – komentavo A. Markvaldas.
Nurodė nedelsiant šalinti trūkumus
VMVT Barzdūnų vandens tiekimo teritorijoje skirtingose vietose šių metų lapkričio 14 d. atrinko penkis viešai tiekiamo geriamojo vandens mėginius mikrobiologiniam ištyrimui.
Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli), keturiuose mėginiuose rasta koliforminių bakterijų.
UAB „Šilutės vandenys“, nurodyta nedelsiant šalinti trūkumus.
Taip pat nurodyta nedelsiant elektroninėmis informavimo priemonėms ar telefonu pranešti vartotojams ir (arba) abonentams apie tiekiamo geriamojo vandens pavojų žmonių sveikatai, jo priežastis, rodiklių ribinių verčių viršijimą, geriamojo vandens tiekimo sustabdymą, alternatyvų tiekimą ir apie atliekamus taisomuosius veiksmus.
VMVT bendrovei nurodė informavimo priemonėmis teikti ir reguliariai atnaujinti būtinas rekomendacijas vartotojams ir (arba) abonentams dėl geriamojo vandens vartojimo ir naudojimo sąlygų, visų pirma atsižvelgdami į gyventojų grupes, galinčias patirti didesnę su geriamuoju vandeniu susijusią riziką.