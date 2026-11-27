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Orams atšalus iki neigiamos temperatūros, panevėžiečiui Antanui jau tenka savo namo rūsyje įrengtą dujinį katilą jungti vis didesne galia. O tai reiškia, kad šildymui tenka sudeginti vis daugiau dujų.
„Nedaug spalį, bet lapkritį jau kūrename dieną naktį“, – pasakojo pensininkas Antanas.
Dujos brangs beveik perpus
Jis skaičiuoja, kad šiemet iki Naujųjų metų susimokėti už šildymui sudeginamas dujas turėtų pakakti apie 150 eurų per mėnesį. Tačiau vyras nerimauja, kad sausį dujoms pabrangus 50 proc., sąskaita viršys 200 eurų, o jei paspaus stipresni šalčiai, šildymui teks išleisti ir dvigubai daugiau nei dabar.
„Nuo Naujųjų metų, jei kainos bus didelės, tada gal kai nedideli šalčiai – dujomis, o kai dideli šalčiai – malkomis reikės suktis, kitaip neišeina iš pensijos“, – sakė vyras.
Nuo sausio buitiniams vartotojams, dujomis besišildantiems namus, jos brangs beveik 50 proc.
„Padidėjimą lemia išaugusi įsigyjamų dujų kaina – ji auga 71 proc. Lietuva perka dujas tarptautinėse rinkose, o kainą lemia pasiūla, paklausa, saugyklų užpildymas, suskystintų dujų tiekimo galimybės ir geopolitinė situacija“, – sakė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius.
Vartotojams, kurie dujomis gaminasi tik maistą ir dėl to jų sunaudoja daug mažiau, dujos nuo sausio brangs mažiau – 25 proc.
Nuo sausio buitiniams vartotojams brangs ne tik dujos, bet ir elektra. Visuomeninis tarifas 600 tūkst. gyventojų didės beveik 6 ct už kilovatvalandę. Tiems, kas pasirinkę nepriklausomų tiekėjų fiksuotos kainos planus, puse cento kilovatvalandė irgi brangs dėl didinamo ESO tarifo.
„Mūsų generacija nėra 100 proc. priklausanti nuo atsinaujinančių išteklių, kaina ypač šiuo laikotarpiu priklauso nuo gamtinių dujų kainos“, – sakė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.
Dėl brangstančių degalų stebisi ir ekonomistas
Daugiabučių gyventojams nuo sausio brangs ir bendroms reikmėms naudojama elektra, mat vietoje dabar taikomos visuomeninės elektros kainos namų administratoriai turės sudaryti naujas sutartis su nepriklausomais elektros tiekėjais. Valdantiesiems iki šiol neapsisprendus, ar stabdyti degalų mokesčių didinimo planą, nuo sausio gali dar labiau pabrangti ir dyzelinas su benzinu: dyzelinas – 10 ct už litrą, o benzinas – 3 ct. Lietuvoje dyzelinas bus 60 ct brangesnis negu Lenkijoje.
„Nesu girdėjęs, kad kuri nors Lietuvos kaimynė didintų akcizą ar CO₂ dedamąją. Mes dabar pagal dyzelino kainas nesame aukščiausiame ES penketuke, esame žemiau, bet kitąmet su tokiais pokyčiais atsidurtume penketuke – Vokietiją aplenktume pagal dyzelino kainas“, – sakė SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.
„Jei sutarimas dėl viršpelnio bus, pajamos bus, prie CO₂ dedamosios klausimo grįšime. Jei nebus, turėsime imtis fiskalinių priemonių, bet tai – deficito didinimas“, – tikino ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Gyventojai jau nerimauja, kad dėl brangstančių energijos išteklių artėjančią žiemą teks stipriau susiveržti diržus, o senjorai ir dirbantieji už minimalią algą vargu, ar pajus jiems pažadėtą pajamų didėjimą dešimtadaliu.
„Valdžia nieko nežiūri, netvarko, kiek nori, tiek leidžia, o mums paskutines kelnes baigia nutraukti. Jiems galima viskas – kiek seimūnai išmėto tūkstančių.“
„Kiek prideda pensijos, tiek ir pranyksta į elektrą, šildymą.“
„Labai blogai – ir maistas brangsta, viskas brangsta, ką bepaimtum.“
„Ką padarysi, kentėsime, viskas tvarkoje – žmonės kentėjo Sibire, badas buvo, iškentėjo, tai ir mes iškentėsime.“
„Gaus žmonės už gruodį šilumos sąskaitas, pensininkai galės pasidžiaugti tik vėliau, įsibėgėjant metams. Gruodis, sausis, vasaris bus sudėtingi, sunkesni mėnesiai gyventojams“, – sakė T. Povilauskas.
Liepą padvigubės ir saldintų gėrimų mokestis, dėl ko apie 25 ct pabrangs litras gaiviųjų ir energinių gėrimų. Vyriausybė grąžina Seimui tvirtinti pakoreguotą kitų metų valstybės biudžetą. Jame deficitas didinamas dar viena dešimtąja procento – iki 3,9 proc. BVP. Tai reiškia, kad valdžios sektoriaus deficitas sieks apie 4 mlrd. eurų ir Vyriausybė Lietuvos vardu turės dar daugiau skolintis.
Vyriausybė ministrams jau dalija ir taupymo užduotis – iki Vasario 16-osios šventės paruošti diržų veržimosi planus, kaip dešimtadaliu susimažinti institucijų išlaidas ir darbuotojų skaičių.
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