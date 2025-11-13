Išmokas gyventojams skaičiuos kitaip: kiek pinigų mokės, priklausys ne tik nuo kainų

Pasak komiteto pranešimo, jomis stiprinama socialinės apsaugos išmokų įtaka skurdo ir pajamų nelygybės mažinimui, užtikrinamas efektyvesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimas.
Projektu nustatoma minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD) ir socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių – bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės, valstybės remiamų pajamų (kartu – baziniai dydžiai) – nauja indeksavimo tvarka. Ji atspindi kainų ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčius.
Pagal minėtus dydžius kasmet yra indeksuojamos įvairios gyventojams mokamos išmokos – nuo vaiko pinigų iki vienkartinės pašalpos mirusiam palaidoti.
MVPD apskaičiavimo mechanizmas, kaip ir šiuo metu galiojantis, atsižvelgtų į maisto produktų kainų pokyčius. Tačiau kainos būtų imamos už ankstesnius metus ir vadovaujamasi einamųjų ir ateinančių metų vidutinės metinės infliacijos prognozėmis.
Baziniai dydžiai būtų susieti ne su praėjusių metų MVPD, o su einamųjų ir ateinančių metų MVPD pokyčiu bei ateinančių metų darbo užmokesčio pokyčio prognoze.
MVPD ir darbo užmokesčio pokyčiai įtakotų indeksavimą lygiomis dalimis. Taip būtų užtikrinama, kad su baziniais dydžiais susietų išmokų perkamoji galia neatsiliks nuo ekonominių pokyčių ir kad nepasikartos pastarųjų metų indeksavimo šuoliai.
Projektu siūloma, kad būtų vadovaujamasi ne Lietuvos banko, o Finansų ministerijos Ekonominės raidos scenarijuje skelbiamomis prognozėmis. Tokiu būdu valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos būtų planuojamos vadovaujantis tomis pačiomis prognozėmis.
Būtų vadovaujamasi einamųjų metų kovo, o ne rugsėjo mėnesį Finansų ministerijos Ekonominės raidos scenarijuje skelbiamomis prognozėmis.
Tad MVPD ir baziniai dydžiai būtų apskaičiuoti anksčiau. Tai leistų tikslingiau planuoti ateinančių metų valstybės biudžeto lėšų poreikį.
Pritarus Seimui, įstatymas įsigaliotų nuo paskelbimo.