 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Išmokas gyventojams skaičiuos kitaip: kiek pinigų mokės, priklausys ne tik nuo kainų

2025-11-13 11:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 11:26

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo pataisoms.

Eurai, pinigai (nuotr. Luko Varanausko/Fotodiena.lt)

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo pataisoms.

REKLAMA
1

Pasak komiteto pranešimo, jomis stiprinama socialinės apsaugos išmokų įtaka skurdo ir pajamų nelygybės mažinimui, užtikrinamas efektyvesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimas.

Projektu nustatoma minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD) ir socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių – bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės, valstybės remiamų pajamų (kartu – baziniai dydžiai) – nauja indeksavimo tvarka. Ji atspindi kainų ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal minėtus dydžius kasmet yra indeksuojamos įvairios gyventojams mokamos išmokos – nuo vaiko pinigų iki vienkartinės pašalpos mirusiam palaidoti.

REKLAMA
REKLAMA

MVPD apskaičiavimo mechanizmas, kaip ir šiuo metu galiojantis, atsižvelgtų į maisto produktų kainų pokyčius. Tačiau kainos būtų imamos už ankstesnius metus ir vadovaujamasi einamųjų ir ateinančių metų vidutinės metinės infliacijos prognozėmis.

REKLAMA

Baziniai dydžiai būtų susieti ne su praėjusių metų MVPD, o su einamųjų ir ateinančių metų MVPD pokyčiu bei ateinančių metų darbo užmokesčio pokyčio prognoze.

MVPD ir darbo užmokesčio pokyčiai įtakotų indeksavimą lygiomis dalimis. Taip būtų užtikrinama, kad su baziniais dydžiais susietų išmokų perkamoji galia neatsiliks nuo ekonominių pokyčių ir kad nepasikartos pastarųjų metų indeksavimo šuoliai.

REKLAMA
REKLAMA

Projektu siūloma, kad būtų vadovaujamasi ne Lietuvos banko, o Finansų ministerijos Ekonominės raidos scenarijuje skelbiamomis prognozėmis. Tokiu būdu valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos būtų planuojamos vadovaujantis tomis pačiomis prognozėmis.

Būtų vadovaujamasi einamųjų metų kovo, o ne rugsėjo mėnesį Finansų ministerijos Ekonominės raidos scenarijuje skelbiamomis prognozėmis.

Tad MVPD ir baziniai dydžiai būtų apskaičiuoti anksčiau. Tai leistų tikslingiau planuoti ateinančių metų valstybės biudžeto lėšų poreikį.

Pritarus Seimui, įstatymas įsigaliotų nuo paskelbimo.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų