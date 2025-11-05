Iš elektros tiekėjo – žinia gyventojams: mėnesinis mokestis padidės

Pasak įmonės atstovų, sprendimas priimtas įvertinus jau kurį laiką pasikeitusias rinkos sąlygas, dėl kurių tiekėjai patiria finansinį nuostolį, ir valdžios nenorą adaptuoti įstatyminės bazės taip, kad ji atitiktų esamą situaciją.
Nuo šiol naujiems klientams, pasirinkusiems elektros tiekimo planus „Laisvas“ arba „Fiksuotas“ mėnesinis mokestis bus 5 eurai, o planui „Fiksuotas+“ bus taikomas 7 eurų mokestis. Iki šiol naujas elektros tiekimo sutartis sudariusiems klientams atitinkamai taikytas mėnesinis 2 ir 3 eurų mokestis.
Reaguoja į Energetikos ministerijos siūlymą
„Enefit“ vadovas Valdemar Fiodorovič sako, kad sprendimas priimtas reaguojant į naujausius Energetikos ministerijos siūlomus įstatymo pakeitimus, susijusius su gaminančiais vartotojais.
Pasak jo, siūlymai, jeigu jie bus priimti, nesubalansuos rinkos, o tiekėjai ir toliau dėl to patirs milijoninius nuostolius.
Bendrovės vadovo teigimu, toks sprendimas nėra lengvas, tačiau būtinas, siekiant ir toliau teikti kokybiškas paslaugas klientams, išlaikyti darbo vietas ir bent šiek tiek sumažinti bendrovės patiriamus finansinius nuostolius, susidarančius dėl šalyje vis dar galiojančio gaminančių vartotojų apskaitos modelio.
„Sprendimą didinti fiksuotą mėnesinę įmoką klientams diktuoja rinka. Ir tik rinka. Šalyje vis dar galiojantis dvipusės apskaitos modelis (angl. net-metering) dar nuo 2023-ųjų generuoja tiesioginius nuostolius tiekėjams, o sparčiai augantis gaminančių vartotojų skaičius nuostolį tik augina.
Visiškai nenorime kelti kainų klientams, tačiau esame priversti priimti šį sprendimą, kad ir toliau užtikrintume verslo tęstinumą ir galėtumėme vykdyti turimus įsipareigojimus. Anksčiau sutartis sudariusiems klientams liks galioti turimos sąlygos“, – sako V. Fiodorovič.
„Enefit“ vadovas sako, kad situacija rinkoje šiandien – pasikeitusi iš esmės. Dvipusės apskaitos modelis, anot jo, buvo reikalingas pačioje pradžioje, skatinant atsinaujinančių išteklių plėtrą šalyje. Visgi, įstatyminė bazė ir reguliacinė aplinka, kuri buvo sukurta prieš keletą metų, nebeatitinka realybės.
„Jei lyginsime atsinaujinančios energijos šaltinių kiekį Lietuvoje 2022-aisiais ir šiandien – pamatysime, kad jų skaičius išaugo beveik 3 kartus. Didelė dalis vartotojų tapo gaminančiais, dėl to šalyje kartais išaugo gamyba vasarą dienos metu, o tai kartu išaugino ir rinkos balansavimo kaštus, kuriuos dengia tiekėjai.
Pavyzdžiui, jei 2022-aisiais vidutiniškai balansavimo kaina megatvalandei siekė iki 2 eurų, šiandien ji kainuoja nuo 10 iki 20 eurų.
Vien pernai „Enefit“, administruodama gaminančius vartotojus, patyrė daugiau nei 1,8 mln. eurų nuostolį. Šiemet, tikėtina, skaičius bus dar didesnis.
Todėl atėjo metas pereiti į kitą etapą. „Enefit“ visada palaikė grynojo atsiskaitymo (angl. net-billing) apskaitos modelio plėtrą, nes tai yra vienintelis būdas, kuris skatina visapusišką savo elektrą gaminančio kliento įtraukimą ne tik į elektros energijos vartojimą, bet ir gamybą, valdymą bei tinklo balansavimą.
Be to, Latvijos ir Estijos pavyzdžiai rodo, kad tokio modelio įvedimas AEI plėtros nestabdo.
Tačiau esame atviri diskusijoms, neatmetame kitų kompensacijos mechanizmų. Visgi, panašu, jog kol kas nei ministerija, nei reguliuotojas nėra pasiryžę sukurti sąlygų, kurios būtų sąžiningos visų vartotojų atžvilgiu“, – sako V. Fiodorovič ir priduria, kad be gaminančių vartotojų apskaitos, nepriklausomiems tiekėjams taip pat numatoma nuo kitų metų perkelti ir balansavimo pajėgumų mokestinę naštą, kuri gali dar labiau didinti galutinę kainą klientams.
„Enefit“ vadovo teigimu, didesnis fiksuotas mėnesinis mokestis bus taikomas tik naujiems klientams. Anksčiau sutartis sudariusiems vartotojams liks galioti turimos sąlygos. Pasikeitus situacijai rinkoje, fiksuotos mėnesio mokestis galėtų grįžti į buvusį ar net mažesnį lygį.
Valstybės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) duomenimis, šių metų rugsėjį „Enefit“ Lietuvoje aptarnavo daugiau nei 117 tūkst. buitiniams vartotojams priklausiusių objektų. Jiems patiekta daugiau nei 22 GWh atsinaujinančiais šaltiniais pagamintos žaliosios elektros energijos, o bendra bendrovės buitinių klientų rinkos dalis siekė 9,7 proc.
Bendrovė veiklą šalyje pradėjo 2007 m., o nuo 2020 m. tiekia elektros energiją buitiniams klientams. Bendrovė priklauso didžiausiai Baltijos šalių elektros gamybos ir prekybos įmonių grupei „Eesti Energia“.