  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įpročiai keičiasi: vis daugiau lietuvių grįžta į savo senas darbovietes

2025-08-31 12:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 12:32

Vis daugiau lietuvių sugrįžta į darbovietes, kuriose jau dirbo anksčiau – nors seniau į tas pačias įmones darbuotojai grįždavo per 10 metų laikotarpį, dabar šis terminas sutrumpėjo iki dviejų metų. 

Darbo pokalbis (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Darbo pokalbis (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels) 

0

Įmonės „Manpower“ verslo operacijų vadovė Evelina Latyšova sako, kad dažniausiai dirbti tose pačiose įmonėse pasirenka informacinių technologijų specialistai. 

„Rinkoje vis daugiau atsiranda grįžtančių darbuotojų į prieš tai buvusias darbo vietas. Anksčiau stebėjome tokią tendenciją, kad dažniausiai darbuotojai grįždavo po termino, kuris apygis10-čiai metų. Tai tas laikotarpis trumpėja  iki dviejų su trupučiu metų“, – sekmadienį LRT radijui teigė E. Latyšova. 

Pasak jos, darbdaviui susigrąžinti buvusį darbuotoja kainuoja 30 proc. pigiau – sutaupoma nerengiant atrankų, tačiau, pasak jos, norint tokius darbuotojus prisitraukti, jiems reikia pasiūlyti šiek tieks didesnį atlyginimą.  

E. Latyšova sako, kad septyni iš10 darbuotojų, pasirenkančių grįžimą į ankstesnę darbovietę, yra informacinių technologijų specialistai. 

