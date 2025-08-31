Įpročiai keičiasi: vis daugiau lietuvių grįžta į savo senas darbovietes

Įmonės „Manpower“ verslo operacijų vadovė Evelina Latyšova sako, kad dažniausiai dirbti tose pačiose įmonėse pasirenka informacinių technologijų specialistai.
„Rinkoje vis daugiau atsiranda grįžtančių darbuotojų į prieš tai buvusias darbo vietas. Anksčiau stebėjome tokią tendenciją, kad dažniausiai darbuotojai grįždavo po termino, kuris apygis10-čiai metų. Tai tas laikotarpis trumpėja iki dviejų su trupučiu metų“, – sekmadienį LRT radijui teigė E. Latyšova.
Pasak jos, darbdaviui susigrąžinti buvusį darbuotoja kainuoja 30 proc. pigiau – sutaupoma nerengiant atrankų, tačiau, pasak jos, norint tokius darbuotojus prisitraukti, jiems reikia pasiūlyti šiek tieks didesnį atlyginimą.
E. Latyšova sako, kad septyni iš10 darbuotojų, pasirenkančių grįžimą į ankstesnę darbovietę, yra informacinių technologijų specialistai.
