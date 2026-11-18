„625 tūkst. eurų išeitinėms kompensacijoms (skirta – BNS). Tai yra mūsų išeitinių kompensacijų atleidžiamiems darbuotojams suma, kurios mes nebuvom suplanavę metų pradžioje savo biudžete“, – trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos laikinosios tyrimo grupės posėdyje sakė agentūros Organizacijos vystymo skyriaus vadovė Ieva Kaminskienė.
Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė posėdyje pabrėžė, kad su visais atleistais darbuotojais yra atsiskaityta.
Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas tikino, kad pinigai išmokoms skirti iš ministerijos sutaupytų lėšų.
„Noriu užtvirtinti, kad nėra nefinansuotų veiklų ir tai yra iš valstybės biudžeto sutaupymo – tos lėšos, kurios liko iš nepanaudotų projektinių veiklų. Noriu pabrėžti, kad 625 tūkst. eurų yra daug mažesnė suma negu būtų laukę kitais metais. Kitais metais būtų darbo užmokesčio poreikis padidėjęs iki virš 2 mln. eurų“, – posėdyje sakė P. Petrauskas.
Anot jo, reorganizuojant agentūrą buvo panaikinta 10 vadovų pareigybių.
Pasak M. Paulės, agentūra atleido 55 žmones, o kita dalis paliko įstaigą savo iniciatyva: „Mes kalbam apie tai, kad planuota buvo atleisti 55 asmenis, visi likę netęsti savo darbo agentūroje nusprendė patys.“
M. Paulė teigė, kad palikusiems darbą agentūroje buvo siūlytas darbas kitose pozicijose.
„Yra pateikti pasiūlymai tiems, kurie yra išėję iš organizacijos. Iš visų išėjusių buvo 44 gavę pasiūlymą į vieną arba kitą poziciją“, – kalbėjo ji.
Kaip anksčiau skelbė Užimtumo tarnyba, agentūra iki gruodžio 9 dienos planuoja atleisti 55 darbuotojus, kurių didžioji dalis – vadybos ir organizavimo analitikai (41).
Šiuo metu agentūroje dirba 303 darbuotojai, o rugsėjo pabaigoje jų buvo 351, rodo „Sodros“ duomenys.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra pripažinusi, kad dalis agentūros naujų vadovų yra P. Petrausko buvę pavaldiniai, tačiau ministerijos teigimu, viceministras paskyrimams jokios įtakos neturėjo.
BNS rašė, kad ministerija yra įpareigojusi naują agentūros vadovę M. Paulę dirbti trečdaliu efektyviau – jai keliamas lūkestis etatų skaičių sumažinti nuo maždaug 350 iki 233–273, arba apie 22–34 proc.
M. Paulė BNS yra sakiusi, kad siekiant įvykdyti šiuos tikslus ir lūkesčius planuojama optimizuoti įstaigos veiklą, o pokyčiai bus juntami jau šiemet.