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TV3 naujienos > Verslas

Žiniasklaida: dalis naujų Inovacijų agentūros vadovų anksčiau dirbo pavaldžiose struktūrose EIM viceministrui

2026-10-15 09:27 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 09:27
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Šeši iš devynių naujai paskirtų Inovacijų agentūros vadovų anksčiau buvo pavaldūs ekonomikos ir inovacijų viceministrui Pauliui Petrauskui.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (nuotr. Dainiaus Labučio)

Šeši iš devynių naujai paskirtų Inovacijų agentūros vadovų anksčiau buvo pavaldūs ekonomikos ir inovacijų viceministrui Pauliui Petrauskui.

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Iš agentūros atleistas darbuotojas portale kelia klausimų dėl vadovų paskyrimo be konkursų, o ministerija tikina, kad viceministras šiems sprendimams įtakos neturėjo, skelbia naujienų portalas lrt.lt.

Buvusio darbuotojo teigimu, naujų vadovų paskyrimai kelia klausimų ir dėl agentūros administruojamų Europos Sąjungos (ES) lėšų verslui, kurių suma viršija 700 mln. eurų.

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Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) portalui patvirtino, kad dalis naujų vadovų anksčiau dirbo P. Petrauskui pavaldžiose struktūrose, tačiau jų paskyrimus priėmė naujoji agentūros vadovybė.

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Pasak Inovacijų agentūros vadovės Monikos Paulės, vadovai pasirinkti iš organizacijos vidaus, siekiant paspartinti pertvarką ir sumažinti išlaidas.

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„Naujieji vadovai buvo identifikuoti pagal tai, kokių kompetencijų, profesinės patirties ir gebėjimų reikia naujoje struktūroje numatytoms funkcijoms ir strateginiams tikslams įgyvendinti, tačiau jų ankstesni profesiniai ar darbiniai ryšiai nebuvo atrankos kriterijus“, – teigė M. Paulė.

Anot jos, reorganizavus agentūrą, per metus tikimasi sutaupyti iki 1,4 mln. eurų. Dėl pertvarkos atleista apie 16 proc. darbuotojų, dar apie 9 proc. organizaciją paliko savo noru.

Iš viso dėl reorganizacijos Inovacijų agentūra skelbia atleidžianti 55 darbuotojus.

indeliai.lt

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