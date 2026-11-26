Išankstinė vidutinė metinė infliacija (paskutinius 12 mėnesių, palyginti su atitinkamu laiku prieš metus) siekė 4,9 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Agentūros duomenimis, tokia metinė infliacija fiksuojama trečią mėnesį iš eilės. Tuo metu mėnesio infliacija stebima antrą mėnesį paeiliui.
Išankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 36,4 proc., benzinas – 22 proc., dyzelinas – 41,9 proc., kiti degalai – 53,6 proc., medienos kuras – 43,6 proc., suskystinti angliavandeniliai – 38,6 proc., automobilių remontas – 14,4 proc., elektra – 10 proc., restoranų, kavinių paslaugos – 6,8 proc., ambulatorinės gydomosios ir reabilitacijos paslaugos – 9,2 procento.
Tuo metu keleivių vežimas traukiniais atpigo 42,1 proc., medicinos diagnostikos gaminiai – 23,5 proc., švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai – 17,7 proc., sviestas – 12,2 proc., moterų avalynė – 7,5 proc., mėsa – 7,4 procento.
Anksčiau BNS kalbinti analitikai teigė, kad kainų augimą labiausiai lemia itin išaugusios energijos kainos, kurios kol kas neveikia maisto kainų. Vis dėlto artimiausiais mėnesiais jie prognozuoja spartesnį infliacijos šuolį dėl brangsiančių maisto ir šilumos.