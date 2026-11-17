Tuo metu infliacijos prognozė padidinta iki 5,1 proc. dėl energijos ir paslaugų kainų augimo (pavasario prognozė – 4,4 proc.), skelbia EK.
2027-aisiais Lietuvos ekonomikos augimas turėtų siekti 2,2 proc. (ankstesnė prognozė – 2,1 proc.), o infliacija sulėtės iki 3,3 proc. (2,7 proc.). Anot EK, 2028 metais BVP augs 2,3 proc., o infliacija – 2,9 procento.
EK teigimu, šalies ekonomikos augimą palaikys privatus vartojimas didėjant realiajam darbo užmokesčiui ir toliau atsiimant antros pakopos pensijų santaupas.
„2026 metais pagrindinis BVP augimo veiksnys bus privatus vartojimas, kuris dėl spartaus realaus darbo užmokesčio augimo ir pensijų sistemos pokyčio padidės 4,3 proc.“, – rašoma EK prognozėje.
Anot jos, vartojimo augimas šalyje 2027 metais sulėtės iki 2,1 proc., o 2028 metais grįš prie vidutinės trukmės laikotarpio vidurkio – 3,1 procento.
Prognozuojama, kad investicijos šiemet padidės 5,5 proc., o 2027 ir 2028 metais – po 4,9 procento. Bendras eksportas šiemet turėtų augti 6 proc., o 2027 ir 2028 metais – po 2,9 procento.
Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus deficitas dėl didesnių gynybos ir socialinių išlaidų, viešųjų investicijų bei palūkanų mokėjimo palaipsniui didės – nuo 1,8 proc. 2025 metais iki 5,1 proc. 2028 metais.
Šiemet deficitas turėtų siekti 3,5 proc. BVP, kitąmet – 4,3 proc.
Valstybės skola 2026 metais sieks 43,8 proc. BVP, 2027 metais – 48,5 proc., o 2028 metais – 51,5 procento.
Nedarbas šiemet, prognozuojama, sieks 6,7 proc., toks pat jis turėtų išlikti 2027 ir 2028 metais.
„Nors 2027 ir 2028 metais ekonomikos augimas turėtų sulėtėti ir taip sumažinti darbo jėgos paklausą, numatoma, kad darbo jėga trauksis, nes 15–65 metų amžiaus gyventojų skaičius kasmet mažės 0,2–0,3 proc. Dėl to tikimasi, kad 2027 ir 2028 metais bendras nedarbo lygis stabilizuosis“, – skelbia EK.
Anot jos, darbo užmokestis šiemet sieks 8,5 proc., 2027 metais – 6,9 proc., o 2028 metais – 6,3 procento.