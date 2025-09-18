Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Imasi keisti išankstinių pensijų tvarką: pavėlavusiems pridės pinigų?

2025-09-18 15:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 15:24

Dėl skirtingų priežasčių dalis Lietuvos gyventojų „Sodrai“ laiku nepateikia prašymų pensijai gauti ir dėl to praranda pinigų. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iš dalies tai pakeisti.

Pensininkai Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Dėl skirtingų priežasčių dalis Lietuvos gyventojų „Sodrai“ laiku nepateikia prašymų pensijai gauti ir dėl to praranda pinigų. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma iš dalies tai pakeisti.

REKLAMA
1

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, kreiptis dėl pensijos paskyrimo galima prieš 3 mėnesius iki teisės gauti pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po to.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pensija skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki kreipimosi dėl pensijos paskyrimo dienos.

REKLAMA
REKLAMA

Pavyzdžiui, jeigu žmogus kreipiasi po 13 mėnesių, jis praranda 1 mėnesio pensiją, jeigu po 14 mėnesių – 2 mėnesių pensiją ir t.t.

REKLAMA

Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisas, kuriomis tokią tvarką siūloma keisti. Už jas balsavo 79 Seimo narių, 2 buvo prieš, o 3 susilaikė.

Jeigu įstatymas bus galutinai priimtas, jis turėtų įsigalioti nuo kitų metų pradžios.

Kiek padidės pensija

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad pavėlavus pateikti prašymą dėl pensijos skyrimo būtų laikoma, kad žmogus paprašė atidėti jos mokėjimą. O už pensijos atidėjimą ji būtų padidinta.

REKLAMA
REKLAMA

„Siekiant mažinti galimus senatvės pensijų gavėjų <...> praradimus, įstatymo projektu siekiama nustatyti teisinį reguliavimą pagal kurį asmuo, įgijus teisę gauti senatvės pensiją pagal šį įstatymą, bet dėl jos skyrimo kreipiasi praėjus daugiau nei 12 mėnesių, būtų laikoma, kad jis pageidauja atidėti senatvės pensijos skyrimą, jei jis yra įgijęs bent minimalų stažą senatvės pensijai skirti“, – rašoma pataisų aiškinamajame rašte.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, jomis siekiama nustatyti atidėto senatvės pensijos skyrimo senatvės pensijos bendroji ir individualioji dalys apskaičiuojamos nustatyta tvarka padidinamos 8 proc. už kiekvienus atidėtus paeiliui einančius 12 mėnesių, išskyrus nustatytus atvejus.

Taigi, priėmus pataisas, jei žmogus per 12 mėnesių nesikreips dėl pensijos, tuomet bus laikoma, kad jis paprašė jos skyrimą atidėti metams. O už pensijos atidėjimą metams, pati pensija būtų didinama 8 proc.

REKLAMA

Šiuo metu vidutinė senatvės pensija yra 667 eurai per mėnesį. 8 proc. šios sumos yra kiek daugiau nei 53 eurai per mėnesį arba 640 eurų per metus.

Dėl pensijos vėluoja tūkstančiai gyventojų

„Sodra“ skaičiuoja, kad per 2024 m.  naujai paskirta 34 114 senatvės pensijų.

Praėjusių metų pabaigoje buvo 4 673 gyventojai, kurie pasiekė pensinį amžių ir turėjo minimalų stažą senatvės pensijai gauti, bet nesikreipė dėl senatvės pensijos skyrimo.

REKLAMA

„Žmonės nesikreipia dėl pensijos skyrimo dėl įvairių priežasčių: pavyzdžiui, gyvena ir dirba kitoje šalyje, kur senatvės pensijos amžius yra didesnis, todėl neatkreipia dėmesio, kad Lietuvoje jau sulaukė senatvės pensijos amžiaus.

Dalis žmonių laiku nesikreipia dėl pensijos, kadangi serga, ilgai guli ligoninėje. Yra atvejų, kad dėl pensijos skyrimo nesikreipia žmonės esantys laisvės atėmimo vietose“, – komentavo „Sodra“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji primena, kad jei žmogus kreipėsi vėliau nei jam sukako senatvės pensijos amžius, senatvės pensija bus išmokėta už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių iki prašymo gavimo dienos.

„Siekiama, kad ateityje visos išmokos ir pensijos būtų pervedamos automatiškai, be papildomo žmogaus prašymo, tačiau šiuo metu senatvės pensijai apskaičiuoti ir paskirti būtina pateikti prašymą. 

REKLAMA

Daugelis į pensiją išeinančių žmonių turi stažo iki 1994 metų, o to laikotarpio informacija apie apdraustuosius dar nėra suskaitmeninta. Todėl žmonės patys turi pateikti „Sodrai“ darbo knygeles ar kitus dokumentus, įrodančius stažą iki 1994 metų, kad skiriant pensiją būtų įvertinti visi jų darbo laikotarpiai. Pateikdamas prašymą, žmogus taip pat nurodo, į kokią sąskaitą pageidauja gauti pinigus“, – aiškino „Sodra“.

REKLAMA

Ji nurodė, kad valstybinio socialinio draudimo sistema veikia einamojo finansavimo, o ne kaupiamuoju principu. Todėl gavėjams neišmokėti pinigai lieka „Sodros“ biudžete ir naudojami įstatymų numatytoms išmokoms.

Kitaip tariant, jeigu žmogus laiku nepaprašo pensijos, jam neišmokėti pinigai naudojami kitų gyventojų išmokoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų