Naujasis vadovas darbą pradės kitų metų sausio 1-ąją, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė grupė.
Pakeis Darių Maikštėną
V. Koryzna pakeis Darių Maikštėną, kurio antroji kadencija baigsis gruodžio 31-ąją, nors ankstesnė data buvo 2027 metų vasario 28-oji.
Darbų ir atsakomybių perdavimas vyksta sparčiau nei planuota – jis bus užbaigtas iki šių finansinių metų pabaigos vietoje anksčiau planuotos kitų metų kovo pradžios, rašoma pranešime.
„Šių metų kovą perrinkome Darių Maikštėną grupės valdybos pirmininku ir vadovu keldami du svarbiausius tikslus – iki savo antrosios kadencijos pabaigos užtikrinti sėkmingą strateginių iniciatyvų įgyvendinimą bei sklandų darbų perdavimo procesą. (...) Šie tikslai buvo sklandžiai įgyvendinti. Sėkmingai vykstant vadovavimo perdavimo procesui naujasis vadovas galės perimti atsakomybę už grupę ir jos 2027 metų tikslų įgyvendinimą nuo pat finansinių metų pradžios“, – pranešime sakė „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkas Alfonso Faubelis.
„Šįmet prie grupės prisijungęs Vytenis turėjo galimybę ne tik susipažinti su visų grupės verslų specifika, bet ir pajausti „Ignitis grupės“ žmonių kultūrą. Organizacija šiandien stovi ant tvirtų pamatų, turi aiškią kryptį į ateitį ir yra pasiruošusi kitais metais tvirtai žengti tolyn“, – pranešime sako D. Maikštėnas.
Stebėtojų taryba patvirtino galutiniu kandidatu
Rugsėjo pabaigoje skelbta, kad „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba patvirtino V. Koryzną galutiniu kandidatu į valdybos pirmininko ir vadovo pareigas, o jis postą turėtų perimti nuo kitų metų kovo, kai pasibaigs antroji D. Maikštėno kadencija.
Energetikos srityje beveik 10 metų dirbantis ir Baltijos šalių bei Lenkijos rinkas žinantis V. Koryzna rugsėjį BNS sakė, jog kandidatuoti nusprendė, nes yra sukaupęs didelę patirtį energetikoje bei mato geras grupės plėtros galimybes.
„Šešis mėnesius esu „Igničio“ komercinės grupės vadovu ir matau, kad tikrai tai yra bendrovė su galimybėmis, resursais, planais ir aiškia vizija. Galima labai gerai pagauti rinkos galimybes ir suteikti naudos ir įmonei, ir šaliai, atliepti atsparumo tikslus, žaliąją konversiją ir kurti konkurencingą Lietuvos ekonomiką“, – BNS tuomet sakė V. Koryzna.
V. Koryzna jau 8 mėnesius yra grupės valdybos narys, atsakingas už energetikos rinkų ir komercijos sritį.
Jau paskelbta naujo valdybos nario atranka, jis perims dabar V. Koryznos kuruojamą sritį po to, kai šis pradės vadovauti grupei, teigia įmonė.
Verslo administravimo, vadybos ir tarptautinio verslo išsilavinimą turintis V. Koryzna šešerius metus iki 2024 metų gruodžio vadovavo elektros tiekėjai „Enefit“, vėliau maždaug metus dirbo saulės ir energijos kaupimo sistemų projektavimo įmonės „Detra Solar“ direktoriumi.
Nuo 2014-ųjų ketverius metus jis buvo kompiuterių rinkos lyderės „Lenovo“ Baltijos regiono pardavimų vadovas, o prieš tai dvejus metus – elektronikos įmonės „TechData“ pardavimų vadovas, dar anksčiau dirbo bendrovėje „Nokia Lietuva“, rodo jo „LinkedIn“ paskyra.
V. Koryzna yra įgijęs verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį BMI institute bei tarptautinio verslo magistro laipsnį Vilniaus universitete.
Grupės vadovo atlyginimas svyruoja nuo 21,7 tūkst. iki 25 tūkst. eurų (neatskaičius mokesčių), buvo rašoma darbo skelbime.
BNS rašė, kad į „Ignitis grupės“ vadovus pretendavo daugiau nei 200 kandidatų.