Į NBA pašauktas Kasparas Jakučionis: jau pirmais metais uždirbs įspūdingą sumą

Nurodoma, kad maksimaliai už ketverių metų kontraktą lietuvis gali gauti apie 17,7 mln. JAV dolerių. Per pirmąjį savo sezoną stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje krepšininkas uždirbs apie 3,6 mln. JAV dolerių.

NBA, kitaip negu Europoje, žaidėjai mokesčius privalo susimokėti patys, o jie siekia maždaug 40–50 proc. kontrakto sumos. Tiesa, mokesčių dydis priklauso nuo valstijos. Grubiai skaičiuojant, K. Jakučionis po mokesčių iš viso uždirbs apie 8,85 mln. JAV dolerių per 4 sezonus ir 1,8 mln. JAV dolerių savo debiutiniame sezone.

Jei 19-metis šioje komandoje sužais visą naujoko kontrakto trukmę, tai ketvirtajame sezone gaus 6,2 mln. JAV dolerių priedą. T. y. apie 3,1 mln. JAV dolerių atskaičius mokesčius.

We’ve got our guy! Welcome to the 305, Kasparas Jakučionis! pic.twitter.com/r7t6Rti3Y0