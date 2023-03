Gyventojai piktinasi renovacija: kaina išaugo kone dvigubai, o darbai – su broku

Elektrėnuose renovuojamas daugiabutis sukėlė gyventojų pasipiktinimą. Žmonės skundžiasi, kad darbai atliekami bet kaip. Be to, netvarkoma opiausia namo problema – vamzdynas.

Daugiabutį administruojančios įmonės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vadovas tikino, kad vamzdyno remontas nebuvo įtraukas į sąmatą. Tačiau dabar tai jau padaryta ir renovacijos darbai kol kas sustabdyti.

Skundžiasi darbų kokybe

Elektrėnų miesto gyventojas Liudvikas pasakojo, kad daugiabučio, kuriame jis gyvena, renovacija buvo inicijuojama 2018 metais.

„Mes patys inicijavome renovaciją. Tačiau šis klausimas buvo vilkinamas. Paskutinis susirinkimas su „Elektrėnų komunalinio ūkio“ atstovais, kurie ir organizuoja renovaciją, įvyko 2019 metais. Tuo metu buvo svarstomas investicinis planas. Tada dėl visko sutarėme.

Tačiau parašai buvo surinkti skubiai ir be jokio paaiškinimo, kokie darbai bus atliekami. Šiuo metu renovacijos kaina nuo 800 tūkst. eurų išaugo iki 1,5 mln. eurų. Ir už šią sumą bus atlikti tik minimalūs darbai“, – pasakojo vyras.

Anot jo, kitam daugiabučiui, esančiam šalia kažkodėl užteko 800 tūkst. eurų renovacijai.

„O mes turėsime mokėti kur kas brangiau.

Todėl norime žinoti, kaip buvo pasirinktas darbų rangovas. Prašėme pateikti tiek atliekamų darbų, tiek naudojamų medžiagų sąmatas“, – sakė vyras.

Anot Liudviko, nors renovacija ką tik prasidėjo, tačiau jau yra matomas brokas.

„Buvo bandoma šiltinti stogą ir pamatus, tačiau darbai atlikti nekokybiškai. Kanalizaciją irgi būtina tvarkyti. Per metus keletą kartų tenka kviesti darbuotojus, kurie išvalo vamzdyną.

Dabar atkasus pamatus pamačiau, kad yra pažeistas vamzdynas. Tačiau pažeistų angų niekas netvarko, jos paliekamos tokios, kokios yra. Fotografuoju kiekvieną atliktą darbą ir siunčiu nuotraukas komunaliniam ūkiui“, – pasakojo vyras.

Jis teigė kalbėjęs su renovacijos darbus atliekančiais darbininkais.

„Jie patys sako, kad rangovų atstovų nemato. Niekas neprižiūri tų darbininkų.

Kol kas jokios reakcijos iš komunalinio ūkio nesulaukėme. Be to, valstybinės institucijos, juk neskuba, jos žada pateikti atsakymą per 10 dienų. Tačiau kai vyksta darbai, reikalus reikia spręsti dabar ir čia“, – piktinosi Liudvikas.

Renovacijos darbai kol kas sustabdyti

„Elektrėnų komunalinio ūkio“ generalinis direktorius Ričardas Leckas tikino, kad gyventojai mato, kokius darbus atlieka statybininkai.

„Komunalinio ūkio specialistas kiekvieną dieną vyksta ir prižiūri darbininkus.

Kalbant apie broką, tai buvo blogai atlikta izoliacija, kuri jau perdaryta, dabar viskas atlikta teisingai. Tačiau matydamas gyventojų nepasitenkinimą kreipiausi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA). Tai yra organizacija, kuri prižiūri šį projektą. Jie pažadėjo atsiųsti savo ekspertą. Paprašiau, kas jie atsiųstų savo ekspertą. O kovo 7 d. daugiabučio apžiūrėti atvyks statybų inspekcija. Kol kas renovacijos darbai sustabdyti“, – sakė įmonės vadovas.

Anot jo, kovo 14 d. paskelbtas gyventojų susirinkimas, jo metu bus atsakyta į žmonių klausimus.

„Kalbant apie kanalizaciją, tai gyventojai nepasirinko kanalizacijos vamzdžių keitimo darbų. Tačiau juos ko gero reikės pakeisti. Todėl teks ieškoti iš kur paimti pinigų.

Jeigu projekto metu bus sutaupyta, tai tie sutaupyti pinigai ir bus panaudoti. Jeigu pinigų neliks vėl susitiksime su gyventojais ir nuspręsime darbus dengti iš kaupiamųjų lėšų arba papildomai rinksime pinigus“, – aiškino R. Leckas.

Pasak jo, suma išaugo, nes už mažesnę sumą niekas nenorėjo imtis darbų.

„Iš pradžių renovacijos darbų sąmata siekė 700 tūkst. eurų. Bet po dviejų pirkimų už 700 tūkst. eurų pasiūlymų negavome. Tada kainą pakėlėme iki 900 tūkst. eurų, bet pasiūlymų ir vėl nesulaukėme. Galiausiai su gyventojais sutarėme kelti kainą iki 1,3 mln. eurų.

Tačiau gavome rangovų pasiūlymą už 1,2 mln. eurų. 100 tūkst. eurų pavyko sutaupyti. visu pirkimus atlikome per viešąją įstaigą CPO“, – apie kainą kalbėjo komunalinio ūkio vadovas.

Jis teigė, kad grupelė gyventojų trukdo dirbti, todėl darbai šiuo metu ir yra sustabdyti.

„Bet jie turės būti tęsiami. Renovacija sustoti negali, eilėje laukia kiti daugiabučiai, kurių gyventojai nori ir laukia renovacijos“, – sakė R. Leckas.

Savivaldybė situacija pasidomėjo, tačiau nieko nenusprendė?

Elektrėnų savivaldybė teigė, kad situacija pasidomėjo ir persiuntė „Elektrėnų komunalinio ūkio“ savivaldybei pateiktą komentarą.

„Kasdien ten vyksta mūsų atsakingas darbuotojas ir prižiūri. Kanalizacijos vamzdį, kurio keitimas nebuvo įtrauktas į renovacijos priemones, tikrai keisime. Dėl kitų priemonių, spręsime kartu su gyventojais kovo 14 d. Susirinkimas kovo 14 d., nes jį reikia paskelbti prieš 2 savaites, toks įstatymas“, – rašoma komentare.