Gyventojai liko nesupratę: už skaitiklių nurašymą – 17 kartų didesnis mokestis?

Vilniuje, Gigalaukio g., esančio daugiabučio namo gyventojų vardu laišką parašiusi skaitytoja Monika neslėpė pykčio dėl namo administratoriaus veiksmų.
„Norime informuoti apie situaciją, į kurią didelę dalį vilniečių stumia daugiabučių namų administravimo bendrovė „Mano būstas“.
Administruojamuose daugiabučiuose, kurių butams yra įrengta individuali apskaita (daugiausia – naujos statybos namai), administratorius keičia šilumos skaitiklių nurašymo tvarką ir mokestį už skaitiklio nurašymą“, – pasakojo daugiabučio namo gyventojai.
Suma didės 17 kartų?
Gyventojų skaičiavimais, kai kuriuose daugiabučiuose sumos už skaitiklio nurašymą didėja net 17 kartų.
„2025 m. šildymo sezono metu bent jau mūsų namuose didina 17 kartų – nuo 0,39 Eur/mėn. iki 6,47 Eur/mėn.
Taip kai kuriems savininkams išlaidos už šildymą ateinantį sezoną kyla bent 50–100 proc., nes maži butai, kurie šildosi taupiai, nebūtinai per mėnesį moka tiek už šildymą, kiek siūloma mokėti už skaitiklio nurašymą“, – skaičiavo gyventojai.
Pasak daugiabučio namo gyventojų, situacija – „piktybiška“, nes kiti administratoriai, jų vertinimu, drastiško kainos kėlimo nesiūlo.
„Pavyzdžiui, kaimyniniame Budiniškių g. [esančiame] name siūloma įrengti automatinio nuskaitymo sistemą ir kas mėnesį gyventojams nereikėtų mokėti 0,67 euro.
Kito kaimyninio namo (Virbeliškių g.) gyventojai, valdomi daugiabučio namo bendrijos, skaitiklius nurašinėja patys (skaitikliai įrengti laiptinėse, prie pat butų durų)“ – dėmesį atkreipė pasipiktinę gyventojai.
„Mano būstas“ pateikė savo poziciją
Vis tik namo administratoriaus „Mano būstas“ atstovas Paulius Ugianskis sakė, kad bendrovė nenustato ir nerenka jokių mokesčių ar tarifų už šilumos skaitiklių duomenų nuskaitymą.
„Visi mokėjimai ir minimos sumos, jeigu gyventojų dauguma nuspręstų balsuoti dėl buitinių šilumos skaitiklių perdavimo šilumos tiekėjui, būtų atliekami tiesiogiai Vilniaus šilumos tinklams. Todėl teiginiai, kad „Mano Būstas“ ketina didinti kainas, yra nepagrįsti ir klaidinantys.
Mūsų, kaip namo administratoriaus, vaidmuo šiuo atveju yra aiškus – užtikrinti, kad gyventojams būtų pasiūlytas skaidrus, patikimas ir teisės aktus atitinkantis sprendimas dėl individualios šilumos apskaitos“, – kalbėjo P. Ugianskis.
Pašnekovas taip pat aiškina, kad po to, kai išaiškėjo, jog dalis skaitiklių neveikia, gyventojams buvo pasiūlytos alternatyvos.
Pvz., kreiptis į šilumos tiekėją, kad šis pakeistų skaitiklius ir užtikrintų reguliarią duomenų apskaitą arba kad patys žmonės teiktų duomenis Vilniaus šilumos tinklams.
„Tiesa, šilumos tiekėjas, mūsų žiniomis, atsisako priimti duomenis tiesiogiai iš klientų. Tai reiškia, kad vienintelis teisiškai ir techniškai pagrįstas sprendimas yra skaitiklių keitimas ir apskaitos organizavimas per šilumos tiekėją.
Svarbu suprasti, kad „Mano Būstas“ neįveda, nepatvirtina ir nedidina jokių tarifų. Tokias paslaugas reglamentuoja bei vykdo tik šilumos tiekėjas. Mūsų pareiga – informuoti gyventojus apie situaciją ir galimas pasekmes, kad nebūtų grįžtama prie šildymo kaštų skaičiavimo pagal buto plotą“, – kalbėjo P. Ugianskis.
Gavus Vilniaus šilumos tinklų (dabar – „Gija“) komentarą, straipsnis bus papildytas.
