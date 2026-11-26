Anot jos, gėrimai reklamuoti kaip priemonė nuo vaikų ligų, endometriozės ir pigesnė svorio mažinimo vaistų alternatyva. Bylą tarnyba išnagrinėjo gavusi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tyrimo medžiagą – pastaroji sulaukė 25 vartotojų pranešimų.
Nurodoma, kad keturi gėrimai „Gėris“ reklamose buvo pristatomi kaip priemonė, padedanti vaikams nesirgti. Jie taip pat siūlyti endometriozės simptomams lengvinti ir hormonų apykaitai. Dalyje reklamų gėrimas lygintas su receptiniais vaistais, skiriamais antro tipo diabetui ir nutukimui gydyti, jis esą turi poveikį imunitetui, virškinimui, kepenims ir kūno svoriui.
„Taip maisto produktas pateiktas kaip vaistinio gydymo alternatyva“, – teigia VVTAT.
Įmonės įkūrėjas ir vadovas Mykolas Karpičius teigė prisiimantis atsakomybę už reklamos teiginius.
„Prisiimame visišką atsakomybę už reklamoje naudotus teiginius. Už tokią komunikaciją labiausiai atsiprašau aš, nes esu įmonės vadovas ir jei kažką galima kaltinti, tai tik mane“, – rašoma M. Karpičiaus komentare įmonės svetainėje.
„Noriu pabrėžti, kad šios nagrinėtos reklamos buvo pašalintos arba sustabdytos nedelsiant po to, kai gautas skundas“, – teigė jis.
Skirdama baudą VVTAT atsižvelgė į pažeidimo pobūdį, didelį mastą ir trukmę – reklama skleista daugiau kaip dešimt mėnesių. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad bendrovė tęsė pažeidimą, nepaisydama VMVT įpareigojimų jį nutraukti. Anot pranešimo, bendrovė pripažino padariusi pažeidimą.
VVTAT pabrėžia, kad maisto produktams draudžiama priskirti ligų profilaktikos ar gydymo savybes.
Tarnybos nutarimas gali būti skundžiamas teismui.
Registrų centrui pateiktos ataskaitos duomenimis, „Oktofors“ pajamos pernai augo 60 proc. iki 1 mln. eurų, grynasis nuostolis – du kartus iki 636,1 tūkst. eurų.