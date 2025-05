Gera žinia: traukiniai tarp Vilniaus ir Varšuvos kursuos greičiau ir dažniau

Lietuvos ir Lenkijos keleivių vežimo bendrovės susitarė siekti, kad nuo šių metų gruodžio kelionės traukiniu iš Vilniaus į Varšuvą sutrumpėtų maždaug 1 valanda (iki 7 val. 30 min.), o ateityje truktų mažiau nei 7 valandas, pranešė LTG.

Be to, derinamos dvi naujos jungtys į Vilnių: iš vakarinės Lenkijos pusės per Poznanę ir Varšuvą bei iš Suvalkų.

Šiuo metu iš Vilniaus į Varšuvą (Krokuvą) kasdien galima nukeliauti su persėdimu Mockavos stotyje.

Numatyta, kad siekiama turėti bent dvi Vilnius-Varšuva jungčių poras, o vėliau planuojama pasiūlyti keturias per dieną, kad išvykimo laikas iš kiekvienos sostinės būtų maždaug kas keturias valandas dienos metu.

Sudarant tvarkaraščius bus siekiama numatyti galimybes Varšuvos, Kauno ir Vilniaus stotyse persėsti į tarptautinių ir vietinių maršrutų traukinius, kuriuos aptarnauja „LTG Link“ ir „PKP Intercity“.

Abi bendrovės planuoja iki šių metų pabaigos parengti bendrą keleivių vežimo modelį, įskaitant šioms jungtims skirtų riedmenų įsigijimą.