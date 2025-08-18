„Galinta“ perka Lenkijos bendrovę „Cenos“

Įmonės pasirašė sutartį dėl 100 proc. Lenkijos įmonės akcijų pirkimo-pardavimo, pirmadienį pranešė „INVL Asset Management“.
„Galinta“ taip pat pranešė užbaigusi Lietuvos grikių kruopų ir jų produktų gamybos įmonės „Ekofrisa“ įsigijimą.
„Cenos“ valdybos pirmininkas ir „Gemini grupės“ generalinis direktorius Darius Saikevičius sako, jog per pastaruosius šešerius metus grupė užaugino stiprų verslą Lenkijoje.
„Sektorius, kuriame veikia įmonė, yra labai konkurencingas ir toliau reikalauja regioninės konsolidacijos. Taigi, nusprendėme sutelkti dėmesį į pagrindines savo veiklas ir perduoti įmonę į rinką konsoliduojančio žaidėjo rankas“, – pranešime sakė D. Saikevičius.
Strategiškai svarbus sandoris
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ investicijų valdytojas ir „Galintos“ valdybos pirmininkas Tadas Petkevičius teigė, jog sandoris yra strategiškai svarbus „Galintai“ siekiant spartesnės plėtros Lenkijos rinkoje.
„Jis leis sustiprinti turimas pozicijas ryžių ir kitų kruopų segmente papildant jas gerai rinkoje žinomu prekės ženklu, o gaminių krepšelį – nauja produkto kategorija – valgomąją druska“, – pranešime sakė jis.
Tuo metu, anot jo, „Ekofrisos“ įsigijimas atveria daugiau galimybių įsitvirtinant verslas verslui (angl. business to business) eksporto rinkose.
„Cenos“ sandoriui dar būtinas Lenkijos konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos leidimas.
Daugiau kaip 30 metų rinkoje veikianti „Cenos“ gamina ir parduoda ryžius, kruopas, žirnius, pupeles ir dribsnius bei prekiauja „Osole“ valgomąja druska. Per pastaruosius trejus metus jos metinės pajamos siekė apie 37 mln. eurų, daugiausia jų (98 proc. visos apyvartos) ji gauna Lenkijos rinkoje.
Įmonėje dirba apie 150 darbuotojų.
„Galinta“ Lenkijos prekybos tinklams tiekia produkciją su privačiais prekės ženklais.
„Ekofrisa” apie 80 proc. produkcijos eksportuoja į didžiąją dalį Europos (tarp jų – Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją, Skandinaviją), taip pat į JAV, Izraelį ir Australiją.
Iki šiol 85 proc. „Ekofrisos” akcijų valdė „Synergy Finance” fondas „Taurus Investment Fund”, dar 15 proc. priklausė įmonės vadovei Linai Dužinskienei. Bendrovės pajamos pernai siekė 7,6 mln. eurų, joje dirbo apie 60 darbuotojų.
„Galintos“ pajamos 2024 metais siekė 26 mln. eurų. Produkciją Baltijos šalims ir Lenkijai tiekianti bendrovė pastaraisiais metais didina eksportą ir aktyviai dairosi naujų įsigijimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!