  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministras: ministerijų lėšų taupymo planai bus pasiekti

2025-10-14 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 10:20

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina, kad visos ministerijos pasieks Vyriausybės nustatytą išlaidų taupymo tikslą, kuriuo siekiama didinti krašto apsaugos finansavimą.

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina, kad visos ministerijos pasieks Vyriausybės nustatytą išlaidų taupymo tikslą, kuriuo siekiama didinti krašto apsaugos finansavimą.

„Iš tiesų, biudžete yra tie sutaupymai, bus pasiekti“, – antradienį susitikime su Liberalų sąjūdžio frakcija teigė ministras.

„Vienos ministerijos ganėtinai greitai pasidarė (planus – ELTA). (...) Visoms galioja, išskyrus Krašto apsaugos ministeriją. Man atrodo, kad visos padarė“, – tęsė jis. 

Premjerė praėjusią savaitę teigė, kad ministerijos savo išlaidų mažinimo planus pateiks artimiausiomis savaitėmis.

Pagal Vyriausybės patvirtintą 2026-2028 metų biudžeto projekto rengimo planą, visoms ministerijoms, išskyrus Krašto apsaugos, iškeltas tikslas nuo kitų metų po 5 proc. susimažinti išlaidas, taip prisidedant prie didesnio gynybos finansavimo.

Ministerijos įpareigotos peržiūrėti išlaidas administracinėms reikmėms, informacinėms technologijoms, kitoms viešųjų pirkimų būdu planuojamoms pirkti prekėms ir paslaugoms.

TOLIAU SKAITYKITE
