Finansų ministerija: šiemet Lietuvoje jau išmokėta 713 mln. eurų ES lėšų

Iki rugpjūčio pradžios išmokėta 373 mln. eurų (35 proc. šiemet suplanuotų lėšų) įgyvendinant 2021–2027 metų ES investicinę programą ir 340 mln. eurų (24 proc.) – pagal RRF planą, pirmadienį pranešė Finansų ministerija.
Pagal ES investicinę programą šiemet paskelbta kvietimų už 640 mln. eurų, pasirašyta 907 mln. eurų vertės sutarčių, pagal RRF planą – atitinkamai 176 mln. ir 103 mln. eurų.
Pagal investicinę programą iš viso numatyta skirti beveik 6 mlrd. eurų: nuo 2021 metų iki šiol paskelbta kvietimų už 5,26 mlrd. eurų (arba 88 proc.) skirtų lėšų, pasirašyta sutarčių už 3,55 mlrd. eurų (59 proc.), išmokėta 1,1 mlrd. eurų (18 proc.).
Pagal RRF planą lėšos Lietuvai išmokamos ne už patirtas išlaidas, bet atsiskaitant už įsipareigotus rodiklius. Iki šios įgyvendinta 110 iš 216 rodiklių (51 proc. visų numatytų), apimančių reformas ir investicijų projektus.
Bendra RRF plano vertė yra 3,85 mlrd. eurų, iki šiol paskelbta kvietimų už 3,84 mlrd. eurų (99,7 proc. skirtų lėšų), pasirašyta 3,55 mlrd. eurų vertės sutarčių (92 proc.), o išmokėta 1,4 mlrd. eurų (36 proc.).
