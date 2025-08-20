Finansų ministerija: didelė rizika, kad Lietuva RRF plane nepasieks 44 rodiklių iš 216

Europos Komisijai (EK) atsiskaityti už rodiklių įgyvendinimą Lietuva vėliausiai turi iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.
Pasak ministerijos, Lietuvai skirtą RRF plano dalį „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) iš viso sudaro 216 rodiklių, iš kurių šiuo metu siekiama 116.
„Pagal (…) liepos mėnesio rodiklių rizikų vertinimą (…) iš siekiamų rodiklių 44 rodikliai yra didelės rizikos. Pažymėtina, kad NKL plano rodiklių rizikų vertinimas atliekamas kas mėnesį, todėl didelės rizikos rodiklių kiekis gali kisti“, – aiškina ministerija.
Ministerija įspėja, kad pagrindinės rizikos nepasiekti numatytų rodiklių yra susijusios su užtrunkančiu viešųjų pirkimų procesu ir teisminiais ginčais, ilgesnėmis diskusijomis, kurios reikalingos parengti svarbių reformų teisės aktus.
Teigiama, kad procesus stabdo ir didelis socialinių partnerių, kurie teikia siūlymus projektams, skaičius, mažesnis suinteresuotumas iš galimų pareiškėjų RRF lėšoms gauti.
Taip pat, anot ministerijos, lieka nedaug laiko projektams įgyvendinti, užsitęsia diskusijos su EK dėl tinkamo rodiklių pasiekimo.
Pagal NKL šalis šiuo metu yra gavusi 1,8 mlrd. eurų, rugpjūtį Komisijai pateiktas mokėjimo prašymas gauti dar 515 mln. eurų, atskaičius avansus.
EK patvirtinus šį prašymą, Lietuva iš viso bus gavusi 2,3 mlrd. eurų RRF fondų lėšų.
Paskutinį RRF mokėjimą iš EK Lietuva gavo pernai gruodį – išmokėta 463 mln. eurų, atėmus išankstinį finansavimą.
